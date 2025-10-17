Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

El cumpleaños más triste de Jorge Rial: fuera del país y su con su hija presa   

El cumpleaños más triste de Jorge Rial: fuera del país y su con su hija presa   
17 de Octubre de 2025 | 12:08

Escuchar esta nota

Sin dudas, el 2025 fue un año duro para Jorge Rial en el plano personal. Su hija Morena quedó detenida en febrero con una sucesión de hechos complejos que no hicieron más que complicar la situación penal. 

Así, Rial acompañó todo lo que pudo, y aunque para el afuera aseguró que había alcanzado un límite, la realidad es que nunca le soltó la mano a su hija.

Ahora, Jorge Rial viajó a Europa junto a María del Mar Molar, su pareja de los últimos años. Triste pero decidido a cambiar se instaló en Italia y fue compartiendo en sus redes, algunas imágenes de su recorrido.

“Recargando energía para lo que se viene”, subió en uno de sus posteos. El conductor visitó viñedos, recorrió los puntos turísticos más destacados y cenó en algunos restó muy pintorescos.

Particularmente, en este contexto también celebró su cumpleaños número 64, mientras buscó la manera de disfrutar en medio de la preocupación lógica que jamás lo abandona: “Mi hija tomó una decisión de vida. Tenía alternativas mucho mejores para elegir el camino del bien, del estudio, de la honestidad... me duele lógicamente pero es mayor de edad", había dicho Jorge el día después de que Morena fuera otra vez detenida.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera porteña

La agenda de espectáculos para el finde en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo
Últimas noticias de Espectáculos

Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata

Nuevas mesas confirmadas: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Flor de la V a un paso de irse de El Nueve: quién podría reemplazarla 

Elizabeth Vernaci destrozó a Viviana Canosa: "Todo fue un invento de una mente con dificultades"
La Ciudad
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?
El Club Banco Provincia de La Plata lanza su primera carrera: cuándo será y cómo anotarse
Jornada de servicio en La Plata por el Centenario de la Iglesia de Jesucristo en Sudamérica: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar
"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"
Deportes
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Un platense jugará el Mundial de Pickleball en EE UU
AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
Policiales
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati
Información General
Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero
El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año
Bosques se transforman en emisores de carbono
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco imagen
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla