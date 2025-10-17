El cumpleaños más triste de Jorge Rial: fuera del país y su con su hija presa   

Sin dudas, el 2025 fue un año duro para Jorge Rial en el plano personal. Su hija Morena quedó detenida en febrero con una sucesión de hechos complejos que no hicieron más que complicar la situación penal.

Así, Rial acompañó todo lo que pudo, y aunque para el afuera aseguró que había alcanzado un límite, la realidad es que nunca le soltó la mano a su hija.

Ahora, Jorge Rial viajó a Europa junto a María del Mar Molar, su pareja de los últimos años. Triste pero decidido a cambiar se instaló en Italia y fue compartiendo en sus redes, algunas imágenes de su recorrido.

“Recargando energía para lo que se viene”, subió en uno de sus posteos. El conductor visitó viñedos, recorrió los puntos turísticos más destacados y cenó en algunos restó muy pintorescos.

Particularmente, en este contexto también celebró su cumpleaños número 64, mientras buscó la manera de disfrutar en medio de la preocupación lógica que jamás lo abandona: “Mi hija tomó una decisión de vida. Tenía alternativas mucho mejores para elegir el camino del bien, del estudio, de la honestidad... me duele lógicamente pero es mayor de edad", había dicho Jorge el día después de que Morena fuera otra vez detenida.