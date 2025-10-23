Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Marcas y Tendencias

Este 26 de octubre, hay alternativa

ESPACIO PATROCINADO

Este 26 de octubre, hay alternativa
23 de Octubre de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

¿Por qué los radicales platenses apoyamos la lista Lopez-Llenderrozas?

Como afiliados a la UNION CIVICA RADICAL de la ciudad de La Plata, expresamos nuestra total adhesión en apoyo a la lista que encabezan Juan Manuel López (CC-ARI) y Elsa Llenderrozas (UCR) para diputados nacionales en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Estamos convencidos que necesitamos a Diputados y Diputadas serios y valientes para enfrentar al populismo de derecha que encarna Javier Milei y al populismo Kirchnerista que nos gobernó por dos décadas. Proponemos una alternativa con antecedentes democráticos y republicanos, pero que además tiene propuestas concretas para que Argentina vuelva a ser un país normal alejado de la demencia, el delirio y la decadencia.

Con este voto, el radicalismo afianza su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Busca fortalecer la calidad institucional y el equilibrio fiscal. Estamos consolidando un gran acuerdo, lejos del cortoplacismo y de candidatos que nada tienen que ver con los valores e identidad de nuestro partido. Un compromiso con la defensa de las instituciones que además contiene las demandas sociales, humanísticas y ambientales de nuestro pueblo.

La Unión Cívica Radical representa estos valores a lo largo y ancho de toda la Provincia de Buenos Aires, pero especialmente en nuestra ciudad donde tenemos el deber moral de devolverle a los platenses una alternativa que recupere de una vez por todas el centro de la escena política de la Capital Provincial.

Invitamos a todos los radicales platenses y al conjunto de la ciudadanía, a acompañarnos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

Aniversario 143° de La Plata: así serán los festejos en Plaza Moreno

VIDEO. Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla