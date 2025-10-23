Este 26 de octubre, hay alternativa

¿Por qué los radicales platenses apoyamos la lista Lopez-Llenderrozas?

Como afiliados a la UNION CIVICA RADICAL de la ciudad de La Plata, expresamos nuestra total adhesión en apoyo a la lista que encabezan Juan Manuel López (CC-ARI) y Elsa Llenderrozas (UCR) para diputados nacionales en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Estamos convencidos que necesitamos a Diputados y Diputadas serios y valientes para enfrentar al populismo de derecha que encarna Javier Milei y al populismo Kirchnerista que nos gobernó por dos décadas. Proponemos una alternativa con antecedentes democráticos y republicanos, pero que además tiene propuestas concretas para que Argentina vuelva a ser un país normal alejado de la demencia, el delirio y la decadencia.

Con este voto, el radicalismo afianza su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Busca fortalecer la calidad institucional y el equilibrio fiscal. Estamos consolidando un gran acuerdo, lejos del cortoplacismo y de candidatos que nada tienen que ver con los valores e identidad de nuestro partido. Un compromiso con la defensa de las instituciones que además contiene las demandas sociales, humanísticas y ambientales de nuestro pueblo.

La Unión Cívica Radical representa estos valores a lo largo y ancho de toda la Provincia de Buenos Aires, pero especialmente en nuestra ciudad donde tenemos el deber moral de devolverle a los platenses una alternativa que recupere de una vez por todas el centro de la escena política de la Capital Provincial.

Invitamos a todos los radicales platenses y al conjunto de la ciudadanía, a acompañarnos.