Política y Economía |Enfoque

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela
Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

22 de Octubre de 2025 | 21:23

Escuchar esta nota

La renuncia del canciller Gerardo Werthein no fue sorpresiva. Estaba prevista para después de las elecciones del domingo próximo. En todo caso, sorprendió que la presentara antes del comicio, en el tramo final de una campaña electoral incómoda para el oficialismo en la que se la pasó dando explicaciones por errores propios en vez de presentar propuestas.

Una visión que corría en el mundillo libertario es que el funcionario saliente, miembro de una de las familias empresarias más importantes del país, jugó con algo de maldad, como para infringir un cierto daño al “team” electoral libertario. Si se quiere, expuso al propio Javier Milei. Pésimo regalo de cumpleaños: este miércoles el Presidente celebró sus 55 años.

LOS TRASLADOS DE DIPLOMÁTICOS

En el mismo sentido se leyó la última resolución que tomó en el ministerio: el lunes, dos días antes de que presentara la renuncia, Werthein dispuso los traslados de 83 diplomáticos a distintas embajadas y consulados. Es probable que la decisión sea revertida por quien lo reemplace en Cancillería o incluso por el propio Milei.

Un primer análisis de acuerdo a las versiones que circulan en el Gobierno apunta a que la salida de Werthein está relacionada con sus diferencias con el poderoso asesor presidencial, Santiago Caputo, una de las voces que resoplan en el oído del Presidente los flancos débiles de muchas áreas del Gobierno. Y que, se descuenta, integrará formalmente el Gobierno luego de las elecciones legislativas, acaso en un puesto clave (¿Jefe de Gabinete? ¿Jefe de Asesores? ¿Canciller?).

LA “DIPLOMACIA BLUE”

Caputo lidera una horda de fanáticos digitales que se encargó de atacar a Werthein luego de la reunión bilateral entre Milei y Donald Trump, en Washington, hace poco más de una semana, que no salió como esperaba la Casa Rosada. Nunca hubo una defensa pública del Presidente a su ministro de Relaciones Exteriores, acaso un gesto que esperaba el atacado.

Pero además, Werthein venía juntando desagrado porque el joven Caputo, dicen fuentes muy bien informadas, montó una suerte de mecanismo de relacionamiento paralelo a la Cancillería con la gestión republicana estadounidense, apalancada en la excelente llegada de su sector político al asesor de Trump -en los hechos un lobista- Barry Bennett, quien supo visitar la Argentina.

El nexo de Caputo, pero sobre todo de su amigo y socio Manuel Vidal, con Bennett no sería otro que el vidrioso empresario con intereses en el país del norte, Leonardo Scaturicce, aquel dueño del misterioso avión negro que hace no tanto trajo pasajeros a Buenos Aires que evadieron los controles aduaneros, vaya uno a saber usufructuando qué privilegio.

En un tema tan crucial como la relación con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el gobierno de Milei se ha alineado incondicionalmente con Trump, es lógico que esa suerte de “diplomacia blue” con Washington sea tema de disputa. Pero, se aclara, permitida por el propio Milei, sino sería impensable tamaña desautorización al ministro que maneja las relaciones con los otros países.

LOS SUPUESTOS ERRORES

Más allá de este detalle, desde los sectores que no quieren a Werthein regalan objeciones y señalan sus supuestos errores. Como cierta inacción en el caso del gendarme secuestrado por el régimen venezolano de Nicolás Maduro, Nahuel Gallo, que no se ha convertido en un escándalo nacional sólo porque el principal partido de la oposición, el pero-kirchnerismo, comulga con el dictador desde siempre y no pretende criticarlo.

También se detalla a modo de señalamiento que el saliente canciller tiene una relación muy cercana desde hace años con el Partido Demócrata norteamericano. La oposición a Trump, digamos. En especial con la familia Clinton y su fundación. Ese dato, dicen, hizo que nunca cayera bien su figura en el “trumpismo” -cultor de una lógica binaria que lo emparenta al mileismo- y esto fue aprovechado por el caputismo local para edificar ese puente paralelo con la Casa Blanca. Detalles.

Se mencionaba este miércoles un dato no menor: entre las condiciones de la inédita ayuda financiera de Estados Unidos a la Argentina, que aún no han sido detallada en todos sus términos, figurarían la idea de meter ciertos cambios a la ley de propiedad intelectual (patentes), en especial en lo referido a laboratorios. Werthein no estaría de acuerdo con esto en base a una lógica de favorecer a laboratorios nacionales, donde tiene infinidad de amigos e intereses. Versiones del mundo empresario.

