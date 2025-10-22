Una multitud por un empleo en La Plata: cientos de jóvenes hicieron cuadras de cola para dejar CV en un local de 12

VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
Un pedido de empleo generó una verdadera multitud este miércoles en pleno centro de La Plata, cuando una reconocida tienda deportiva abrió la búsqueda de personal y cientos de jóvenes se acercaron con su currículum en mano.
El hecho ocurrió en calle 12 entre 59 y 60, donde la fila se extendió por más de dos cuadras y sorprendió a los transeúntes y comerciantes de la zona. Muchos de los aspirantes llegaron desde temprano para tener un lugar y aprovechar la oportunidad laboral.
Según relataron testigos, el local Star Deportes —dedicado a la venta de indumentaria y calzado deportivo— difundió la búsqueda de vendedores y personal de atención al público, lo que generó una convocatoria masiva.
La cola partía desde 12 casi 60, y se extendía hasta 12 entre 57 y 58. "Fue infernal", indicaron testigos.
“Había chicos y chicas muy jóvenes, muchos recién de la facultad, todos con carpetas y CVs”, contó una vecina. “Hacía mucho que no se veía tanta gente junta buscando trabajo”.
El video grabado por vecinos muestra la magnitud de la cola y el clima de expectativa entre los postulantes, en un contexto donde conseguir empleo formal sigue siendo una de las principales preocupaciones entre los jóvenes platenses.
