Vecinos de Melchor Romero se manifestarán en la Ruta 36 para reclamar mayor seguridad

Cansados de vivir con miedo, los vecinos de Melchor Romero organizaron una protesta en horas de la tarde, donde realizarán un corte en las inmediaciones de la Ruta 36, para exigir medidas urgentes contra la inseguridad que azota el barrio.

Durante las últimas jornadas se registraron varios robos en distintos puntos del barrio, lo que alimentó la indignación colectiva. Los vecinos aseguran que, pese a haber realizado denuncias previas, la policía "apenas registra datos” y reclaman por mayor presencia policial.

Sin embargo, el reclamo que comenzará a las 18 horas, no se limita solo a patrullaje en la zona, sino que solicitan presencia policial permanente, mayor actuación de la Fiscalía local y operativos para desarticular puntos de venta de drogas que operarían sin control. “No queremos llegar a perder un hijo, un vecino, una madre o un padre por esta gente”, expresaron los vecinos antes de la manifestación.

La movilización, que podría ocasionar demoras en uno de los importantes accesos a la Ciudad, tiene como fin visibilizar el problema ante autoridades comunales y de seguridad.