Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Deportes

Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante

Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante
22 de Octubre de 2025 | 17:37

Escuchar esta nota

Después de la derrota en el clásico frente a Estudiantes, Gimnasia hizo borrón y cuenta nueva, ya que su próximo objetivo en este Clausura será nada más y nada menos que River.

Si bien quedan varios días por delante (este fin de semana no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas), Fernando Zaniratto tendrá que resolver algunas cuestiones relacionadas a la formación del equipo.

Y uno de los dilemas es quién jugará como lateral izquierdo. Tras la vuelta a los entrenamientos, el técnico recibió algunas noticias. Por ejemplo, Pedro Silva Torrejón (abandonó el clásico a los 37 minutos de la primera mitad) fue evaluado por el cuerpo técnico. Si bien la lesión no es de gravedad, sigue con una molestia, por lo que se limitó a efectuar solo trabajos de kinesiología y trotes.

En lo que respecta a Matías Melluso, se resintió del desgarro sufrido durante la pretemporada. El futbolista, que el domingo pasado ingresó en lugar de Silva Torrejón, en el clásico disputado en UNO, sufrió el desgarro en el cuádriceps y no podrá ser tenido en cuenta de cara a los próximos encuentros.

Ahora bien, ante este panorama, Zaniratto recibió una buena noticia: se reincorporó a las prácticas, Juan Manuel Villalba, que viene de coronarse subcampeón del mundo con la Selección Sub 20. El defensor llevó adelante algunos trabajos físicos, y se espera que en los próximos días empiece a trabajar con mayor intensidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Milei
Últimas noticias de Deportes

San Lorenzo emitió un comunicado tras el pedido de quiebra presentado ante la Justicia

Nicolás Barros Schelotto, emocionado tras debutar en Gimnasia: "Soy hincha, amo al club y voy a defenderlo toda la vida"

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
Política y Economía
El Gobierno adelantó detalles de la reforma tributaria
A cuatro días de las elecciones, el dólar oficial cotizó sin cambios y cerró a $1.515
"Un artífice fundamental": las declaraciones de Guillermo Francos tras la renuncia de Werthein
Cierres de campaña: mañana, en La Plata Talerico y en Magdalena Carrió
Estela de Carlotto cumple 95 años: el saludo de Cristina Kirchner
Espectáculos
Preocupa Flor Vigna tras publicar impactantes fotos: “Cuando no me animaba”
En Magdalena: Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en pie de guerra por de su hijo: “Más de un año reclamando su regreso”
Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia
VIDEO. ¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming
La Ciudad
En una esquina de Tolosa “no se puede cruzar” por una pérdida de agua
VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
Aniversario 143° de La Plata: así serán los festejos en Plaza Moreno
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
VIDEO. Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma
Policiales
Clausuraron otro taller clandestino en La Plata y detuvieron al dueño: hallaron más de 40 autopartes ilegales
VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
Robo, persecución y un prófugo en San Carlos
Pablo Laurta declarará este jueves por el doble femicidio
Vecinos de Melchor Romero se manifestarán en la Ruta 36 para reclamar mayor seguridad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla