Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante

Después de la derrota en el clásico frente a Estudiantes, Gimnasia hizo borrón y cuenta nueva, ya que su próximo objetivo en este Clausura será nada más y nada menos que River.

Si bien quedan varios días por delante (este fin de semana no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas), Fernando Zaniratto tendrá que resolver algunas cuestiones relacionadas a la formación del equipo.

Y uno de los dilemas es quién jugará como lateral izquierdo. Tras la vuelta a los entrenamientos, el técnico recibió algunas noticias. Por ejemplo, Pedro Silva Torrejón (abandonó el clásico a los 37 minutos de la primera mitad) fue evaluado por el cuerpo técnico. Si bien la lesión no es de gravedad, sigue con una molestia, por lo que se limitó a efectuar solo trabajos de kinesiología y trotes.

En lo que respecta a Matías Melluso, se resintió del desgarro sufrido durante la pretemporada. El futbolista, que el domingo pasado ingresó en lugar de Silva Torrejón, en el clásico disputado en UNO, sufrió el desgarro en el cuádriceps y no podrá ser tenido en cuenta de cara a los próximos encuentros.

Ahora bien, ante este panorama, Zaniratto recibió una buena noticia: se reincorporó a las prácticas, Juan Manuel Villalba, que viene de coronarse subcampeón del mundo con la Selección Sub 20. El defensor llevó adelante algunos trabajos físicos, y se espera que en los próximos días empiece a trabajar con mayor intensidad.