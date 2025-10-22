Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Policiales

VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata

Ocurrieron en 8 y 40, y en 3 y 42. Preocupación

22 de Octubre de 2025 | 16:58

Escuchar esta nota

Un importante operativo de Bomberos se desplegó en la madrugada de este miércoles en pleno centro de La Plata, luego de que un auto, un contenedor y un árbol se prendieran fuego casi al mismo tiempo y generaran alarma entre los vecinos de la zona.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en las inmediaciones de calle 8 entre 39 y 40, donde los frentistas advirtieron las llamas y alertaron al 911. En pocos minutos arribaron al lugar dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, agentes del Comando de Patrullas y personal de Control Urbano.

Según relataron testigos, no quedó claro si el fuego comenzó en el contenedor o en el vehículo. Lo cierto es que las llamas alcanzaron varios metros provocando una intensa humareda visible desde varias cuadras a la redonda. Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que afectaran propiedades linderas.

Al mismo tiempo, otro contenedor amaneció hecho cenizas en 3 entre 42 y 43.

Frente a Ipensa

Momentos de extrema tensión se vivieron en el centro de La Plata, frente al sanatorio Ipensa, por un incendio en un contenedor de basura. Testigos informaron que lo ocurrido en 59 entre 3 y 4 podría ser intencional.

“Los tacheros dicen que ayer pasó algo parecido”, indicaron transeúntes a Diario EL DIA. Lo cierto es que una dotación de bomberos debió presentarse en el lugar. Personal de bomberos voluntarios combatió el fuego del contenedor de basura que, al ser de material plástico, tomó más rápido todo su contenido. 

Al cabo de unos minutos, las llamas se extinguieron. En tanto, el humo se extendió por toda la zona ingresando incluso en el sanatorio y generando preocupación entre familiares, pacientes y personal de salud. 

Multimedia

8 entre 39 y 40

