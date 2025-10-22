Robo, persecución y un prófugo en San Carlos

Un robo en proceso alertó a los efectivos de la Subcomisaría La Unión que, mediante una respuesta inmediata, encabezaron una persecución deteniendo a uno de los autores mientras que su acompañante permanece prófugo. Ocurrió esta madrugada en la zona de 133 y 531, San Carlos.

El hecho tuvo lugar en la intersección antes mencionada, alrededor de las dos de la mañana de este miércoles. La causa, caratulada como “Robo en grado de tentativa”, tiene un detenido de 22 años.

Según confirmaron fuentes policiales, dos asaltantes llegaron al lugar en una motocicleta marca Honda Wave 110 cc. Las cámaras de seguridad de la cuadra los captaron rompiendo el portón de una propiedad para sustraer una motocicleta Siam Quirion 150 cc.

Ambos vehículos, tras el procedimiento, quedaron en manos de la Justicia con intervención de la UFI nº 16. Una vez robada la motocicleta Siam Quirion, los maleantes escaparon a bordo de distintos rodados.

Tras la denuncia en el momento, se implementó un operativo cerrojo en las inmediaciones y se logró dar con uno de los autores del robo. Su cómplice, hasta el momento, continúa prófugo.