Estudiantes vuelve a entrenarse en UNO y apunta a la recuperación de varios de sus futbolistas

El plantel de Estudiantes está próximo a quedar liberado para que los jugadores disfruten de un fin de semana libre de cara a las elecciones nacionales y en la previa del juego contra Boca, posiblemente el domingo 2 de noviembre en horario nocturno.

Estudiantes se entrenará mañana por la mañana en UNO y luego repetirá el viernes en el Country de City Bell. Luego los jugadores quedarán licenciados hasta el lunes por la tarde.

A la espera del cruce con Boca, Eduardo Domínguez tiene pensado realizar una práctica en el estadio en la que posiblemente pueda mostrar algo del equipo que tiene en mente, que no será muy diferente al que plantó en cancha contra Gimnasia en el clásico.

Las únicas dudas son saber si Eric Meza ya está disponible para volver a ser titular, pero a juzgar por el nivel de Román Gómez tal vez no sea el mejor momento.

La otra duda pasar por saber quién será uno de los extremos, ya que es el puesto en el que más veces metió mano el entrenador. Contra el Lobo arrancó Edwuin Cetré pero ante el Xeneize podría cambiar nuevamente.

De los lesionados no hay manera que Gastón Benedetti pueda volver a jugar y las únicas chances pasan por Leandro González Pirez que está preparándose para las dos fechas finales y los posibles cruces de playoffs.

En tanto se sumará Valente Pierani luego de su paso por el mundial con la selección Sub 20. Es probable que Domínguez le haga un lugar para poder verlo en acción.