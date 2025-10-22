Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Deportes

Estudiantes vuelve a entrenarse en UNO y apunta a la recuperación de varios de sus futbolistas

Estudiantes vuelve a entrenarse en UNO y apunta a la recuperación de varios de sus futbolistas

archivo

22 de Octubre de 2025 | 18:46

Escuchar esta nota

El plantel de Estudiantes está próximo a quedar liberado para que los jugadores disfruten de un fin de semana libre de cara a las elecciones nacionales y en la previa del juego contra Boca, posiblemente el domingo 2 de noviembre en horario nocturno.

Estudiantes se entrenará mañana por la mañana en UNO y luego repetirá el viernes en el Country de City Bell. Luego los jugadores quedarán licenciados hasta el lunes por la tarde.

A la espera del cruce con Boca, Eduardo Domínguez tiene pensado realizar una práctica en el estadio en la que posiblemente pueda mostrar algo del equipo que tiene en mente, que no será muy diferente al que plantó en cancha contra Gimnasia en el clásico.

Las únicas dudas son saber si Eric Meza ya está disponible para volver a ser titular, pero a juzgar por el nivel de Román Gómez tal vez no sea el mejor momento.

La otra duda pasar por saber quién será uno de los extremos, ya que es el puesto en el que más veces metió mano el entrenador. Contra el Lobo arrancó Edwuin Cetré pero ante el Xeneize podría cambiar nuevamente.

De los lesionados no hay manera que Gastón Benedetti pueda volver a jugar y las únicas chances pasan por Leandro González Pirez que está preparándose para las dos fechas finales y los posibles cruces de playoffs.

LE PUEDE INTERESAR

Enzo Fernández convirtió en la goleada 5 a 1 del Chelsea al Ajax por la tercera fecha de la Champions

LE PUEDE INTERESAR

El “Papu” Gómez vuelve al fútbol: fue presentado en un club de Italia

En tanto se sumará Valente Pierani luego de su paso por el mundial con la selección Sub 20. Es probable que Domínguez le haga un lugar para poder verlo en acción.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

VIDEO. Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Aniversario 143° de La Plata: así serán los festejos en Plaza Moreno

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero
Últimas noticias de Deportes

Enzo Fernández convirtió en la goleada 5 a 1 del Chelsea al Ajax por la tercera fecha de la Champions

El “Papu” Gómez vuelve al fútbol: fue presentado en un club de Italia

Con Mastantuono, el Real Madrid le ganó 1 a 0 a Juventus por la Champions League

Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante
La Ciudad
Una multitud por un empleo en La Plata: cientos de jóvenes hicieron cuadras de cola para dejar CV en un local de 12
“Hace meses” piden arreglos a ABSA por una pérdida de agua en Villa Elvira
En una esquina de Tolosa “no se puede cruzar” por una pérdida de agua
VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
Aniversario 143° de La Plata: así serán los festejos en Plaza Moreno
Policiales
El cuerpo hallado en Río Negro es de un joven 20 años que había desaparecido hace dos semanas
Condenaron a prisión perpetua a la ex policía que mató a sus dos hijos en San Luis
La familia de Paola Lens dijo que “no sabe qué pasó” con la joven luego de presentarse en una comisaría
Eduardo Vázquez, femicida de Wanda Taddei, podría acceder al beneficio de las salidas transitorias
Tres personas en situación de calle amenazaron y agredieron a efectivos policiales a metros del Hospital San Martín
Política y Economía
Kicillof: "Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”
Salarios por rendimiento y convenios por empresas: las claves de la Reforma laboral que presentó el Gobierno
El Gobierno adelantó detalles de la reforma tributaria
A cuatro días de las elecciones, el dólar oficial cotizó sin cambios y cerró a $1.515
"Un artífice fundamental": las declaraciones de Guillermo Francos tras la renuncia de Werthein
Espectáculos
Nancy Pazos va “por todo” contra Mariana Brey: “Voy a sacarle plata”
Preocupa Flor Vigna tras publicar impactantes fotos: “Cuando no me animaba”
En Magdalena: Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en pie de guerra por de su hijo: “Más de un año reclamando su regreso”
Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla