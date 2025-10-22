Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en pie de guerra por de su hijo: “Más de un año reclamando su regreso”

En diálogo con el programa A la Tarde, Alberto Fernández habló por primera vez sobre la situación judicial y personal que atraviesa en relación con su hijo Francisco, fruto de su vínculo con Fabiola Yáñez.

“Estuve más de un año reclamando el regreso de Francisco. Nunca hablé de estas cosas esperando a la Justicia”, expresó el expresidente, quien aseguró que ahora que “la Justicia desplazó al doctor Ercolini, se va a saber toda la verdad”.

Fernández también aclaró los motivos por los cuales no viajó a España para ver al niño: “La Justicia, en su momento, me prohibió salir del país. Por eso nunca viajé y no fui a España a ver a Francisco por razones económicas”, explicó.

Sobre la causa judicial que involucra a su expareja, el exmandatario agregó: “No tengo idea de lo que se está hablando. Hay una causa por impedimento del vínculo donde Yáñez está imputada”. Finalmente, adelantó que “la revocación de la residencia en Madrid ya fue solicitada y es inminente que se decrete”.