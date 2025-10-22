Cierres de campaña: mañana, en La Plata Talerico y en Magdalena Carrió

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, entre hoy y mañana se van realizando los principales cierres de campaña.

María Eugenia Talerico llevará adelante su cierre de campaña en La Plata , con un acto que tendrá lugar este jueves 23 a las 19 horas en el Hotel Grand Brizo, ubicado en avenida 51 y la calle 9.

El evento será el último encuentro público de la candidata antes de los comicios, y contará con la presencia de militantes, dirigentes y equipos técnicos del espacio Potencia, que impulsa su postulación a nivel nacional.

Durante el acto, se espera que Talerico repase los principales ejes de su campaña, enfocados en la transparencia institucional, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia, temas que marcaron su perfil político en los últimos años.

Por otro lado, Elisa Carrió -que no es candidata en este turno electoral- viene desarrollando una fuerte actividad en respaldo a los candidatos de la Coalición Cívica.