Cierres de campaña: mañana, en La Plata Talerico y en Magdalena Carrió

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, entre hoy y mañana se van realizando los principales cierres de campaña.
María Eugenia Talerico llevará adelante su cierre de campaña en La Plata, con un acto que tendrá lugar este jueves 23 a las 19 horas en el Hotel Grand Brizo, ubicado en avenida 51 y la calle 9.
El evento será el último encuentro público de la candidata antes de los comicios, y contará con la presencia de militantes, dirigentes y equipos técnicos del espacio Potencia, que impulsa su postulación a nivel nacional.
Durante el acto, se espera que Talerico repase los principales ejes de su campaña, enfocados en la transparencia institucional, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia, temas que marcaron su perfil político en los últimos años.
Por otro lado, Elisa Carrió -que no es candidata en este turno electoral- viene desarrollando una fuerte actividad en respaldo a los candidatos de la Coalición Cívica.
En ese marco, la líder del espacio encabezará el cierre de campaña para las elecciones del domingo con un acto que se desarrollará en Magdalena. La actividad será mañana desde las 20 en el comité ubicado en Brennan y Mariani. La lista de la Coalición está encabezada por el lilito Juan Manuel López, seguido de la radical Elsa Llenderrozas y el también radical intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade.
