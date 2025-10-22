Hay fecha de juicio oral para el profesor de básquet acusado por abusos en La Plata

En la previa del juicio, La Toretto y su amiga volverán a pisar Tribunales
El próximo 28 de octubre comenzará el juicio oral contra Gerardo Tomás Ponce, ex profesor de básquet de La Plata, acusado de cometer abusos sexuales agravados contra al menos dos menores bajo su cuidado. Los hechos que motivan el proceso judicial habrían ocurrido entre 2005 y 2010, cuando Ponce desempeñaba funciones en clubes y mantenía relación de confianza con las familias de los menores.
Los hechos que se le endilgan en el proceso son "abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal todos ellos en concurso real agravado por haber provocado grave daño en la salud mental de la víctima y haber sido cometido por un sujeto encargado de la educación y la guarda” y “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por un sujeto encargado de la educación y la guarda, y suministro de material pornográfico a menores de 13 años”.
Las víctimas relataron que el acusado aprovechaba su cercanía, el horario posterior a entrenamientos y la confianza con las familias para situarse a solas con los niños en domicilios particulares.
Ponce está detenido desde diciembre de 2021, bajo prisión preventiva, medida ratificada por el juez Guillermo Atencio tras evaluarse riesgo de fuga y posibilidades de obstaculizar la causa.
La acusación estará a cargo del fiscal Jorge Paolini, junto con los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, quienes representarán a las familias damnificadas. El juicio tendrá lugar en el Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, que evaluará pruebas testimoniales, pericias psicológicas y los registros de la investigación acumulada.
La denuncia contra el exprofesor se radicó en junio de 2021 y fue formulada por dos jóvenes mayores de edad. Al momento de las escenas, ambos eran niños y el acusado rondaba los 33 años. Según se pudo conocer, los actos fueron llevado a cabo en el Club Juventud, en 35 entre 1 y 2; en el club Sudamérica, en 528 entre 3 y 4; y en domicilios de las víctimas
La detención del implicado se produjo meses más tarde, precisamente el 10 de diciembre de ese año, por la DDI local en 15 entre 527 y 528, donde le secuestraron computadoras, dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares, informaron fuentes policiales y judiciales.
