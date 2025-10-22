Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

La Ciudad

Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma

22 de Octubre de 2025 | 14:06

Escuchar esta nota

En las últimas horas, la presidenta de la Asociación Iris confirmó que la tradicional sede de La Loma se vende por 230 mil dólares. Con los fondos, proyectan ampliar el predio deportivo de 143 y 516, donde hoy se desarrolla la actividad principal del club.

En diálogo exclusivo con EL DIA, Mónica Jurinovic, presidenta de la Asociación Iris, confirmó que la sede histórica del club —ubicada en calle 23 entre 43 y 44, en el corazón del barrio La Loma— se encuentra oficialmente a la venta. El valor de la propiedad fue fijado en 230.000 dólares, y la decisión, explicó, busca garantizar el crecimiento sostenido de la institución en su actual polo deportivo de 143 y 516, en San Carlos.

“El club necesita dar un paso hacia adelante. Mantener dos espacios tan grandes es muy difícil, y hoy toda nuestra vida institucional pasa por el predio de San Carlos. La idea es contener a los chicos en el club y brindarle una mejor infraestructura”, explicó Mónica. La dirigente destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de la comisión directiva y de la comunidad que acompaña desde hace décadas al club.

La venta de la sede de La Loma no significa un cierre, sino una mudanza estratégica. Con los fondos obtenidos, el club prevé adquirir el terreno lindero al predio actual de fútbol ubicado en la zona oeste platense, lo que permitirá unificar las instalaciones y mejorar los espacios destinados a las disciplinas deportivas y actividades sociales.

“El sueño es tener un lugar propio, más amplio, que nos permita seguir creciendo. Queremos que los chicos, las familias y los socios tengan un espacio digno, con vestuarios, canchas y salones en condiciones. La idea es ampliar el espectro deportivo y llevarlo hasta el básquet, vóley y handball con la construcción del polideportivo. Actividades que no se pueden proyectar en 23 porque que la estructura y el espacio no da para ello”, expresó la presidenta, quien lleva años vinculada a la institución y a sus proyectos comunitarios.

Cabe recordar que la historia del Club Iris está profundamente ligada a la identidad barrial de La Plata. Nació como una entidad social y deportiva que acompañó el desarrollo del barrio La Loma, y hoy mantiene viva esa esencia en San Carlos, donde se consolidó como un referente del fútbol amateur y la inclusión.

Mónica explicó que la decisión no fue sencilla: “Hay mucha historia y muchos recuerdos en esa sede, pero también tenemos que pensar en el futuro. Queremos que el club siga de pie por muchos años más”. 

La titular de la Asociación Iris resaltó además que los recursos obtenidos permitirán ampliar la infraestructura deportiva, mejorar los accesos al predio y fortalecer los programas de formación infantil y juvenil que hoy reúnen a más de 300 chicos.

“Todo lo que hacemos es por ellos, por las nuevas generaciones. El deporte nos une y nos da identidad. Este cambio es necesario para que Iris siga siendo un espacio de encuentro y contención”, sostuvo.

En el nuevo predio de San Carlos ya se planifican obras para vestuarios, salón social, iluminación y un playón multideportivo, además de la regularización del terreno colindante que se incorporará una vez concretada la operación inmobiliaria.

La comunidad acompaña el proceso con nostalgia, pero también con esperanza. “Sabemos lo que significa la sede de La Loma, pero también entendemos que Iris no es solo un edificio: es la gente, los chicos, las familias y los valores que construimos cada día”, señaló Mónica.

Con una visión renovada y la convicción de seguir creciendo, la Asociación Iris se prepara para una nueva etapa en su historia, apostando al arraigo en San Carlos y a la continuidad de un proyecto que combina deporte, inclusión y compromiso social.

LA OPINIÓN DE UNA PROFESORA QUE BRINDA CLASES EN LA INSTITUCIÓN 

Roció Ruso, profesora que había terminado de dar clases en la sede de la Asociación Iris ubicada en el barrio de La Loma, comentó: "Tuvimos una reunión porque nosotros participamos en una asociación de circo y nos dijeron que está el club en venta, que en realidad es algo ilegal, pero nos afectaría un montón a nosotros porque este club además de ser social, es nuestro lugar de trabajo, tambalea nuestra fuente de trabajo", señaló angustiada a este medio. 

En tanto, también comentó: "En este horario de mañana vienen un montón de personas, son más de 200 personas, porque hay clases de aro, trapecio, tela, cinta, Pol dance, acrobacia y un montón de disciplinas".

"Me dijeron que ponen en venta el espacio para un posible comprador que haría canchas de pádel, pero es lo que se habla de oído. Es difícil para nosotros encontrar galpones que sean altos, con espacios y altos. porque todo lo que hacemos requiere de espacio aéreo. Nosotros pagamos una cuota, el club no nos dejó ser, socios entonces pagamos el alquiler".

Por último, remató: "Yo no sabia que ya había salido a la venta por redes sociales. Los vecinos siempre pasan a preguntar porque nos cuentan mil historias de que ya que está hace más de 80 años en la zona y tienen muchos recuerdos acá". 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock
Últimas noticias de La Ciudad

Revuelo y susto por una fuga de gas en Villa Elisa

22/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Secundaria sin terminar, club en crisis y complicaciones para platenses con ceguera

Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”

VIDEO.- Innovación y algarabía en Informática que celebra una nueva Expo de Ciencia y Tecnología
Espectáculos
Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia
VIDEO. ¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming
El cumpleaños del presidente Javier Milei: íntima celebración en Olivos, los preparativos para el gran cierre en Rosario
Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara
Volvieron a mostrarse juntos: Daniela Celis y Thiago Medina confesaron detalles del vínculo tras superar un mal momento
Deportes
Nicolás Barros Schelotto, emocionado tras debutar en Gimnasia: "Soy hincha, amo al club y voy a defenderlo toda la vida"
Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo
¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Policiales
Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”
Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Información General
Chau a la Ley de Nietos: último día para pedir turno y tramitar la ciudadanía española
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
Una siderúrgica paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla