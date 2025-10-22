Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma

En las últimas horas, la presidenta de la Asociación Iris confirmó que la tradicional sede de La Loma se vende por 230 mil dólares. Con los fondos, proyectan ampliar el predio deportivo de 143 y 516, donde hoy se desarrolla la actividad principal del club.

En diálogo exclusivo con EL DIA, Mónica Jurinovic, presidenta de la Asociación Iris, confirmó que la sede histórica del club —ubicada en calle 23 entre 43 y 44, en el corazón del barrio La Loma— se encuentra oficialmente a la venta. El valor de la propiedad fue fijado en 230.000 dólares, y la decisión, explicó, busca garantizar el crecimiento sostenido de la institución en su actual polo deportivo de 143 y 516, en San Carlos.

“El club necesita dar un paso hacia adelante. Mantener dos espacios tan grandes es muy difícil, y hoy toda nuestra vida institucional pasa por el predio de San Carlos. La idea es contener a los chicos en el club y brindarle una mejor infraestructura”, explicó Mónica. La dirigente destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de la comisión directiva y de la comunidad que acompaña desde hace décadas al club.

La venta de la sede de La Loma no significa un cierre, sino una mudanza estratégica. Con los fondos obtenidos, el club prevé adquirir el terreno lindero al predio actual de fútbol ubicado en la zona oeste platense, lo que permitirá unificar las instalaciones y mejorar los espacios destinados a las disciplinas deportivas y actividades sociales.

“El sueño es tener un lugar propio, más amplio, que nos permita seguir creciendo. Queremos que los chicos, las familias y los socios tengan un espacio digno, con vestuarios, canchas y salones en condiciones. La idea es ampliar el espectro deportivo y llevarlo hasta el básquet, vóley y handball con la construcción del polideportivo. Actividades que no se pueden proyectar en 23 porque que la estructura y el espacio no da para ello”, expresó la presidenta, quien lleva años vinculada a la institución y a sus proyectos comunitarios.

Cabe recordar que la historia del Club Iris está profundamente ligada a la identidad barrial de La Plata. Nació como una entidad social y deportiva que acompañó el desarrollo del barrio La Loma, y hoy mantiene viva esa esencia en San Carlos, donde se consolidó como un referente del fútbol amateur y la inclusión.

Mónica explicó que la decisión no fue sencilla: “Hay mucha historia y muchos recuerdos en esa sede, pero también tenemos que pensar en el futuro. Queremos que el club siga de pie por muchos años más”.

La titular de la Asociación Iris resaltó además que los recursos obtenidos permitirán ampliar la infraestructura deportiva, mejorar los accesos al predio y fortalecer los programas de formación infantil y juvenil que hoy reúnen a más de 300 chicos.

“Todo lo que hacemos es por ellos, por las nuevas generaciones. El deporte nos une y nos da identidad. Este cambio es necesario para que Iris siga siendo un espacio de encuentro y contención”, sostuvo.

En el nuevo predio de San Carlos ya se planifican obras para vestuarios, salón social, iluminación y un playón multideportivo, además de la regularización del terreno colindante que se incorporará una vez concretada la operación inmobiliaria.

La comunidad acompaña el proceso con nostalgia, pero también con esperanza. “Sabemos lo que significa la sede de La Loma, pero también entendemos que Iris no es solo un edificio: es la gente, los chicos, las familias y los valores que construimos cada día”, señaló Mónica.

Con una visión renovada y la convicción de seguir creciendo, la Asociación Iris se prepara para una nueva etapa en su historia, apostando al arraigo en San Carlos y a la continuidad de un proyecto que combina deporte, inclusión y compromiso social.

LA OPINIÓN DE UNA PROFESORA QUE BRINDA CLASES EN LA INSTITUCIÓN

Roció Ruso, profesora que había terminado de dar clases en la sede de la Asociación Iris ubicada en el barrio de La Loma, comentó: "Tuvimos una reunión porque nosotros participamos en una asociación de circo y nos dijeron que está el club en venta, que en realidad es algo ilegal, pero nos afectaría un montón a nosotros porque este club además de ser social, es nuestro lugar de trabajo, tambalea nuestra fuente de trabajo", señaló angustiada a este medio.

En tanto, también comentó: "En este horario de mañana vienen un montón de personas, son más de 200 personas, porque hay clases de aro, trapecio, tela, cinta, Pol dance, acrobacia y un montón de disciplinas".

"Me dijeron que ponen en venta el espacio para un posible comprador que haría canchas de pádel, pero es lo que se habla de oído. Es difícil para nosotros encontrar galpones que sean altos, con espacios y altos. porque todo lo que hacemos requiere de espacio aéreo. Nosotros pagamos una cuota, el club no nos dejó ser, socios entonces pagamos el alquiler".

Por último, remató: "Yo no sabia que ya había salido a la venta por redes sociales. Los vecinos siempre pasan a preguntar porque nos cuentan mil historias de que ya que está hace más de 80 años en la zona y tienen muchos recuerdos acá".