La familia de Paola Lens dijo que “no sabe qué pasó” con la joven luego de presentarse en una comisaría

La familia de Paola Lens dijo que "no sabe qué pasó" con la joven luego de presentarse en una comisaría
22 de Octubre de 2025 | 18:55

Escuchar esta nota

La familia de Paola Mariana Lens, la joven de 26 años que se presentó hoy en una comisaría de España tras permanecer una semana desaparecida, "no sabe qué pasó" con la víctima.

Dolores, la hermana de la damnificada, afirmó que Gabriela Protti, su madre, viajó a Palma de Mallorca, ciudad en la que Paola se radicó el 6 de octubre, pero expresó que siguen "preocupados" y "angustiados" porque no tienen conocimiento del paradero luego de concurrir a una seccional.

"No sabemos qué ocurrió. Paola solo fue a la comisaría, dijo estar bien y se fue. No dio dirección ni nada", indicó la joven de 19 años. Ella misma acudió a una seccional y aseguró que “está bien”.

“La Policía Nacional, que había iniciado una investigación para localizar a la joven, ha confirmado esta mañana que Paola ha sido localizada por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en perfecto estado”, confirmaron desde el medio local Diario de Mallorca.

En este sentido, anunciaron que, según lo manifestado por la propia joven, no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria. La Policía aseguró que está “realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad”.

 

