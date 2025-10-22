El Tren Roca a La Plata, con servicio limitado tras un accidente en Berazategui

El Tren Roca que llega a La Plata se encuentra con servicio limitado este miércoles por la tarde a raíz de una colisión con persona a la altura de Berazategui. Por esas razones, el servicio no completa su recorrido y se encuentra interrumpido.

Como consecuencia del incidente, el servicio funciona limitado y no completa su recorrido entre cabeceras. Según informaron desde Trenes Argentinos, circula entre las estaciones Plaza Constitución y Quilmes; y entre Villa Elisa y La Plata.