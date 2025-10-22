En la previa del juicio, La Toretto de La Plata y su amiga volverán a pisar Tribunales

Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, y su amiga Valentina Velázquez deberán presentarse nuevamente ante la Justicia en el marco de la causa por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida en abril de 2024.

La audiencia realizada la semana pasada semana en los Tribunales platenses concluyó con un cuarto intermedio hasta el próximo 28 de octubre, fecha en la que ambas jóvenes deberán volver a comparecer para continuar con la etapa previa al juicio oral.

El Tribunal Oral Criminal N° 3, presidido por la jueza Silvia Hoerr, dispuso la prórroga para seguir organizando las pruebas, entre ellas las declaraciones de testigos, los informes periciales y el acceso al sistema informático del Ministerio Público Fiscal.

El caso investiga el accidente ocurrido la madrugada del 12 de abril de 2024, en la esquina de 13 y 532, donde el Volkswagen Gol conducido por Alvite habría cruzado varios semáforos en rojo y circulado a alta velocidad antes de impactar contra la moto en la que se desplazaba Armand, quien falleció a raíz de las heridas.

Ambas jóvenes se encuentran imputadas por homicidio con dolo eventual, figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Durante la instrucción, Alvite —quien se hizo conocida en redes sociales por su apodo— permaneció varios meses bajo prisión domiciliaria, mientras que Velázquez fue procesada por encubrimiento.

La nueva audiencia del 28 de octubre será clave para definir si el expediente queda en condiciones de elevarse a juicio oral.

