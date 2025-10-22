Aniversario de La Plata, festejos en Plaza Moreno: convocan a bandas locales

La Municipalidad abrió la convocatoria para el Concurso de Bandas La Plata es Música, destinado a proyectos musicales locales que quieran participar de la gran fiesta por el aniversario de la ciudad, que se celebrará el 19 de noviembre en Plaza Moreno.

A través de la Secretaría de Cultura, el Municipio seleccionará bandas y solistas para formar parte del concurso, del cual surgirán los grupos que se presentarán en el escenario junto a grandes referentes nacionales en un evento que ya es un clásico de la capital bonaerense.

Podrán participar proyectos cuyos integrantes sean platenses en al menos un 80% de su formación y que estén inscriptos en el catálogo “La Plata es Música”. Las personas interesadas deberán completar el formulario https://acortar.link/RbLGFn antes del 27 de octubre.

La primera selección se hará el 1° de noviembre a través de un sorteo del que surgirán 30 titulares y 15 suplentes. Estas agrupaciones darán shows en vivo el 8 de noviembre en distintas plazas en el marco del concurso, y un jurado integrado por referentes de la cultura local elegirá a las tres ganadoras, que se presentarán el 19 de noviembre en Plaza Moreno.

Desde la Municipalidad destacaron que la iniciativa apunta a promover la participación, la diversidad y el talento local, brindando una oportunidad para que los artistas de la ciudad sigan haciendo de La Plata una verdadera capital de la música.