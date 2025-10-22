Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El “Papu” Gómez vuelve al fútbol: fue presentado en un club de Italia

El “Papu” Gómez vuelve al fútbol: fue presentado en un club de Italia
22 de Octubre de 2025 | 18:05

Escuchar esta nota

El extremo izquierdo Alejandro “Papu” Gómez volverá a jugar oficialmente tras cumplir dos años de suspensión por doping positivo. El futbolista argentino fue presentado como refuerzo del Calcio Padova, club que compite en la Serie B del fútbol italiano.

La institución confirmó su llegada mediante publicaciones en redes sociales, donde mostró imágenes de la conferencia de prensa de presentación. En las fotos, Gómez apareció sonriente y entusiasmado por regresar a la actividad profesional después de un largo parate.

“Estoy aquí para ayudar; tenía muchas ganas de seguir siendo una pieza clave. Siento la responsabilidad de representar a Padua y a sus habitantes, y llevar esta camiseta es una gran alegría. Mis compañeros han demostrado su valía incluso sin mí al principio de la temporada; me gusta la mentalidad ganadora del equipo”, expresó el campeón del mundo.

En otro posteo, el club difundió un video con la gran cantidad de hinchas que se acercó para recibir al jugador. El “Papu” firmó autógrafos, posó para fotos y fue ovacionado por los simpatizantes, que celebraron la llegada de una figura de trayectoria internacional.

Padova se encuentra en la mitad de la tabla de posiciones de la Serie B y aspira a escalar para pelear por un lugar en el ascenso a la Serie A. La incorporación de Gómez busca aportar jerarquía y experiencia a un plantel que necesita impulso en la segunda parte de la temporada.

El regreso del ex Arsenal de Sarandí, Atalanta y Sevilla marca un nuevo capítulo en su carrera, con el desafío de volver a competir al máximo nivel y dejar atrás la sanción que lo mantuvo fuera de las canchas.

