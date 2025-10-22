Sigue el enfrentamiento entre Ulises Jaitt y su sobrino Valentino: denuncias, insultos y dolor familiar

El conflicto que sacude a la familia de Natacha Jaitt continúa, ya que Valentino, el hijo de la fallecida mediática, denunció públicamente a su tío Ulises Jaitt por presunto maltrato y protagonizó un violento cruce al aire.

“Él me crió desde que era chico, desde que falleció mi papá hasta los 16 años, cuando me fui a un hogar. Es un violento, no puedo creer que diga que es mentira. Me pegó y me hizo muchas cosas más”, afirmó el joven con voz angustiada.

En una entrevista en el canal América, Valentino aseguró que decidió hablar porque “quiere sacar su verdad adelante” y contar lo que vivió siendo menor de edad. Durante la transmisión, Ulises respondió a las acusaciones y trató de restarle credibilidad al relato: “Hace unos días le dijo a un familiar en privado ‘yo a mi tío Ulises lo amo’ después de todo lo que dijo en la tele”.

Sus palabras desataron la furia de Valentino, que lo interrumpió gritando: “Bajo manipulación, sí. Obviamente que te voy a amar, tarado de mierda, si eras lo único que tenía. Me trataste re mal, me cagaste a trompadas. Era un nene que te tenía solo a vos porque perdió a sus padres”.

Mientras tanto, el conflicto familiar entre Ulises y Valentino Jaitt promete seguir sumando capítulos, en medio de un doloroso enfrentamiento que reaviva viejas heridas.