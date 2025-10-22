Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Clausuraron otro taller clandestino en La Plata y detuvieron al dueño: hallaron más de 40 autopartes ilegales

Clausuraron otro taller clandestino en La Plata y detuvieron al dueño: hallaron más de 40 autopartes ilegales
22 de Octubre de 2025 | 17:24

Un operativo policial realizado este miércoles en Los Hornos terminó con la clausura de un taller mecánico y la aprehensión de su propietario, acusado de infringir las leyes que regulan el funcionamiento de desarmaderos y la comercialización de autopartes.

El procedimiento se desarrolló en un local, ubicado sobre la avenida 60 entre 149 y 150, en el marco de la orden de servicio 3552/25, destinada a detectar infracciones a la Ley 13.081 (desarmaderos) y a la Ley 25.761 (Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas – RUDAC).

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera llevó adelante la inspección del establecimiento, donde se constató que el taller no contaba con habilitación municipal ni el libro reglamentario de registro exigido por la normativa vigente.

Durante la revisión, los efectivos hallaron una importante cantidad de autopartes acopiadas sin documentación respaldatoria, entre ellas se encontraron 36 radiadores, 3 depósitos de agua, 2 motores (de vehículos Renault Kangoo y Toyota Etios, ambos sin baja), 1 block de motor y 5 tapas de cilindro.

Fuentes policiales precisaron además que uno de los motores presentaba una numeración adulterada, por lo que se dispuso su secuestro preventivo.

Ante las irregularidades detectadas, los agentes procedieron a clausurar el establecimiento y colocar las fajas correspondientes, trasladando al responsable del lugar, un hombre de 64 años domiciliado en la misma zona, junto a las piezas incautadas, a la dependencia policial. 

El hecho quedó caratulado como “Infracción a la Ley 13.081 y Ley 25.761”, con intervención de la UFI y Garantías en turno y del Juzgado de Faltas correspondiente.

 

