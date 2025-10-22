Robo al Louvre: la directora reconoció las fallas técnicas, presentó su renuncia y reabrieron el museo

Salarios por rendimiento y convenios por empresas: las claves de la Reforma laboral que presentó el Gobierno
Tres días después, las joyas robadas siguen desaparecidas y los ladrones continúan prófugos
La directora del Museo del Louvre reconoció el miércoles un "terrible fracaso" en sitio emblemático de París después de un impresionante robo de joyas de la corona a plena luz del día, y dijo que ofreció renunciar, pero fue rechazada.
En un testimonio ante el Senado francés el miércoles, la directora del Louvre, Laurence des Cars, dijo que el museo tenía una escasez dañina de cámaras de seguridad fuera de su recinto y otras "debilidades" expuestas por el robo del domingo.
Bajo una fuerte presión por un robo que manchó la imagen global de Francia, testificó ante un comité del Senado que presentó su renuncia, pero que la ministra de Cultura se negó a aceptarla.
"Hoy estamos experimentando un terrible fracaso en el Louvre, en el que asumo mi parte de responsabilidad", dijo.
El Louvre reabrió sus puertas el miércoles en París con largas filas bajo su emblemática pirámide de vidrio, apenas tres días después de uno de los robos en museos más notorios del siglo, que sorprendió por su audacia y magnitud.
Los ladrones entraron y salieron del museo más visitado del mundo llevándose ocho piezas de las joyas de la Corona de Francia, una herida cultural que algunas autoridades comparan con el incendio de la catedral de Notre Dame en 2019.
Escándalo internacional por... ¡un reloj!: Milei apuntó contra la izquierda y lo tildaron de "perrito imperialista"
El robo del domingo por la mañana, a solo metros de la Mona Lisa y valorado en más de 100 millones de dólares, ha puesto al presidente Emmanuel Macron y a la directora del Louvre, Laurence des Cars, bajo un nuevo escrutinio. Ocurre apenas unos meses después de una huelga que advirtió sobre la falta crónica de personal y la insuficiencia de recursos para la seguridad, con muy pocos ojos vigilando demasiadas salas.
Multitudes se agolpaban ante las barreras mientras eran retiradas, como colofón al frenético trabajo forense y a las reuniones informativas con el personal de los últimos días. En el interior, la escena del crimen, la Galería Apolo, que alberga los Diamantes de la Corona, permanecía sellada, con un biombo ocultando la entrada en su rotonda.
La apertura del miércoles se produjo tras su rutina del martes, día en que el museo suele estar cerrado. Los ladrones se llevaron un total de ocho piezas, incluyendo una tiara de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX María Amelia y Hortensia.
También sustrajeron un collar y pendientes de esmeraldas ligados a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, así como un broche relicario. La tiara de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de factura excepcional, también formaban parte del botín.
Otra pieza —la corona imperial de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, que cuenta con más de 1.300 diamantes— fue encontrada más tarde fuera del museo, dañada pero recuperable.
