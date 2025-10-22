Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Desde el 2021 que no hay avances

"Abandonaron la obra cuatro veces": nuevo reclamo por el edificio propio en la Escuela Secundaria 70

22 de Octubre de 2025 | 12:17

Escuchar esta nota

El mediodía de este miércoles no fue uno más frente a la Escuela Secundaria N°70 de La Plata. A las puertas del edificio compartido con la Primaria N°10, en diagonal 73 y 16, se congregaron docentes, estudiantes y familias para reclamar por un sueño que lleva más de 15 años postergado: poder contar finalmente con el edificio propio.

Carteles, reclamos y una sensación compartida de cansancio y dignidad marcaron la mañana a pocas cuadras de Plaza Moreno. No se trató de un simple reclamo edilicio, que ya van varios, sino de una defensa profunda del derecho a estudiar y enseñar en condiciones dignas. 

“Hace cuatro años que se firmó el contrato y no vemos avances. Abandonaron la obra cuatro veces, estamos cansados. Otros colegios se arreglaron en tiempo récord y acá hace años que estamos reclamando”, expresó el director Juan Pablo García Saggio.

Este director es ejemplo de esta lucha: en 2019, durante el feriado de carnaval, fue él mismo quien tomó un pincel y pintó paredes, barandas y pasillos de la Escuela N°10, buscando que los estudiantes encontraran al menos un lugar digno donde aprender.

La obra de la nueva sede, iniciada hace años y frenada una y otra vez, apenas supera el 20 por ciento de avance. Según relató el director, la construcción se paralizópor última vez tras un accidente sufrido por un operario y desde entonces el tiempo parece detenido. Lo que debía ser un edificio práctico y funcional aún es un esqueleto de ladrillos.

“Es imposible estudiar así. Hace cuatro años que está al 20 por ciento. Hace más de 15 años que empezamos con este sueño. Necesitamos una decisión del gobierno municipal y provincial. Es el sueño de ellos, de los chicos. Queremos la obra completa”, insistió García Saggio, mientras los estudiantes sostenían pancartas que decían “4 años y el edificio sin terminarse” y “Necesitamos tener nuestro edificio propio”.

La Secundaria N°70 cuenta hoy con unos 260 alumnos, aunque podría triplicar su matrícula si tuviera su edificio terminado. En lugar de eso, funciona en espacios con limitaciones que afectan tanto al aprendizaje como a la vida cotidiana de quienes la habitan.

 

