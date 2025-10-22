Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía

Salarios por rendimiento y convenios por empresas: las claves de la Reforma laboral que presentó el Gobierno

Salarios por rendimiento y convenios por empresas: las claves de la Reforma laboral que presentó el Gobierno
22 de Octubre de 2025 | 18:19

Escuchar esta nota

Diputados tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch. Participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió hpy la eliminación de la intermediación en los planes sociales, aseguró que la reforma laboral que impulsa el Gobierno busca “generar trabajo formal” y justificó la decisión no homologar los convenios que superen el 1 por ciento mensual.

Cordero expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre la política de su área en el marco de la discusión de la ley de gastos y recursos proyectada para 2026.

A lo largo de la reunión, el funcionario respondió a los diputados opositores que cuestionaron la baja de trabajadores registrados y la decisión del Gobierno de no homologar los convenios que superen la pauta inflacionaria.

Ante una crítica del diputado y sindicalista Sergio Palazzo sobre la decisión de no homologar los convenios de trabajo que superen el 1 por ciento mensual, Cordero sostuvo que “buscamos un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios” y “que no haya traslado a precios para proteger a la sociedad”.

Dijo que los argentinos “tienen una moneda estable, sin impuesto inflacionario, y se ha generado una dinámica distinta en la paritaria. Hoy no se trabajan de la misma manera, que es correr contra la inflación”, insistió.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno adelantó detalles de la reforma tributaria

LE PUEDE INTERESAR

A cuatro días de las elecciones, el dólar oficial cotizó sin cambios y cerró a $1.515

En su exposición, Cordero defendió la política de corte de la intermediación que existía entre los dirigentes de organizaciones sociales y los beneficiarios y que permitió, dijo, “llegar de manera mas eficiente a los hogares”.

En ese sentido, el funcionario destacó que con esa medida “se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.

También, ante una consulta de los diputados de UxP Sergio Palazzo y Vanesa Siley, defendió la decisión del Gobierno de impulsar una reforma laboral al expresar que “apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal”.

“Las contrataciones tienen que hacerse libremente y tiene que ser un trabajo digno, formal y con las características internacionales que los trabajos requieren”, agregó, y se expresó además a favor de los convenios por empresa.

Por su parte, Palazzo sostuvo que los libertarios hablan “de cosas que en el país ya han pasado y fracasaron porque duplicaron la desocupación. Tenemos que trabajar en la laboralización de los trabajadores de plataformas”, reclamó.

Y destacó la actitud que asumen los sindicalistas en las negociaciones paritarias ya que “saben que tienen que proteger a sus trabajadores” pero con “la mirada puesta en que la empresa tienen que ser sostenida en el tiempo”.

A lo largo de su exposición, Cordero dijo que con los recursos destinados a la secretaría a su cargo se busca “darle un enorme foco a los programas de entrenamiento del trabajo y de inserción laboral”.

Cordero dijo que el objetivo del Gobierno es que “el Estado ocupe un rol más pequeño, dándole lugar al sector privado que es el que produce riquezas, en general en las sociedades, y tratando de darle al Estado las funciones que tiene per se y que son irreemplazables”.

“Si nosotros logramos este equilibrio que permita que el Estado se achique, para permitirle al sector privado que crezca, podemos generar una sociedad magnífica; una Argentina como todos merecemos”, agregó.

Palazzo, titular de La Bancaria, señaló que en la actualidad hay 321 mil puestos de trabajos menos ya que “no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?

VIDEO. Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno adelantó detalles de la reforma tributaria

A cuatro días de las elecciones, el dólar oficial cotizó sin cambios y cerró a $1.515

"Un artífice fundamental": las declaraciones de Guillermo Francos tras la renuncia de Werthein

Cierres de campaña: mañana, en La Plata Talerico y en Magdalena Carrió

Policiales
Clausuraron otro taller clandestino en La Plata y detuvieron al dueño: hallaron más de 40 autopartes ilegales
VIDEO.- "Quema-contenedores" y un raid infernal en las últimas horas en La Plata
Robo, persecución y un prófugo en San Carlos
Pablo Laurta declarará este jueves por el doble femicidio
Vecinos de Melchor Romero se manifestarán en la Ruta 36 para reclamar mayor seguridad
Deportes
El “Papu” Gómez vuelve al fútbol: fue presentado en un club de Italia
Con Mastantuono, el Real Madrid le ganó 1 a 0 a Juventus por la Champions League
Otro dolor de cabeza para Zaniratto: Melluso volvió a lesionarse y tendrá que buscar al reemplazante
San Lorenzo emitió un comunicado tras el pedido de quiebra presentado ante la Justicia
Nicolás Barros Schelotto, emocionado tras debutar en Gimnasia: "Soy hincha, amo al club y voy a defenderlo toda la vida"
Espectáculos
Preocupa Flor Vigna tras publicar impactantes fotos: “Cuando no me animaba”
En Magdalena: Morena Rial pidió atención psiquiátrica y espera la prisión domiciliaria desde el penal
Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, en pie de guerra por de su hijo: “Más de un año reclamando su regreso”
Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia
VIDEO. ¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming
Información General
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina
Chau a la Ley de Nietos: último día para pedir turno y tramitar la ciudadanía española
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla