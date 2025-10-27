Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado

27 de Octubre de 2025 | 07:38

Desde el próximo sábado se lanza una colección imprescindible que redefine la experiencia de cocinar. "Los indispensables del Chef II" ya se puede reservar: pedíselo a tu canillita del diario EL DIA, a sólo $14.900.

Se trata de un taller de alta gastronomía para transformar tu cocina, que tendrá 3 entregas:

Sábado 1 de noviembre: cuchillo Santoku + Recetario de comida española

Sábado 15 de noviembre: cuchillo Chef + Recetario de comida italiana

Sábado 29 de noviembre: cuchilla chica + Recetario de comida mexicana

Cada pieza, un infaltable. Recetas de vanguardia, técnicas profesionales, tips de mantenimiento y la historia de los grandes estilos culinarios.

Desde este sábado, a sólo $14.900 cada entrega. Reservalo a tu canillita de EL DIA.