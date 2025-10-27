Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Se disparan las acciones de las empresas argentinas en Wall Street tras el triunfo libertario
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años
Los números del Cartonazo: pozo de $6 millones, línea de $300 mil y un auto 0KM o $20 millones
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Con los profesores y puja en 4 facultades, se abre el calendario electoral en la UNLP
En noviembre, viajar en colectivo será más caro: otra suba del boleto
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Los números de la suerte del lunes 27 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
Amplio triunfo de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires
“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
Elecciones 2025: Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional
Desde el próximo sábado se lanza una colección imprescindible que redefine la experiencia de cocinar. "Los indispensables del Chef II" ya se puede reservar: pedíselo a tu canillita del diario EL DIA, a sólo $14.900.
Se trata de un taller de alta gastronomía para transformar tu cocina, que tendrá 3 entregas:
Sábado 1 de noviembre: cuchillo Santoku + Recetario de comida española
Sábado 15 de noviembre: cuchillo Chef + Recetario de comida italiana
Sábado 29 de noviembre: cuchilla chica + Recetario de comida mexicana
Cada pieza, un infaltable. Recetas de vanguardia, técnicas profesionales, tips de mantenimiento y la historia de los grandes estilos culinarios.
Desde este sábado, a sólo $14.900 cada entrega. Reservalo a tu canillita de EL DIA.
