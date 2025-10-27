Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Marcas y Tendencias

Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado

Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
27 de Octubre de 2025 | 07:38

Escuchar esta nota

Desde el próximo sábado se lanza una colección imprescindible que redefine la experiencia de cocinar. "Los indispensables del Chef II" ya se puede reservar: pedíselo a tu canillita del diario EL DIA, a sólo $14.900.

Se trata de un taller de alta gastronomía para transformar tu cocina, que tendrá 3 entregas:

Sábado 1 de noviembre: cuchillo Santoku + Recetario de comida española

Sábado 15 de noviembre: cuchillo Chef + Recetario de comida italiana

Sábado 29 de noviembre: cuchilla chica + Recetario de comida mexicana

Cada pieza, un infaltable. Recetas de vanguardia, técnicas profesionales, tips de mantenimiento y la historia de los grandes estilos culinarios.

Desde este sábado, a sólo $14.900 cada entrega. Reservalo a tu canillita de EL DIA.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país

La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla