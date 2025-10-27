Muerte perinatal: acompañar en un momento de profundo dolor

Este mes se realizó un encuentro en meridiano v para compartir experiencias e información / Whatsapp

Con el objetivo de visibilizar y acompañar los procesos de duelo por muertes gestacionales, perinatales y neonatales, la Asociación Civil Latiendo Distinto realizó una jornada abierta en la que se abordó uno de los temas más delicados para las familias. La intención es brindar apoyo legal, anímico y psicológico a quienes atraviesan uno de los momentos más delicados.

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. A lo largo de todo el mes se promueve diferentes acciones de reflexión y sensibilización en distintos puntos del país.

La muerte perinatal es la muerte de un bebé que ocurre desde la semana 22 de gestación hasta los 7 primeros días de vida, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este período también se conoce como muerte fetal o gestacional cuando ocurre en el útero y muerte neonatal temprana cuando sucede en la primera semana después del parto.

El encuentro en Meridiano V buscó generar un espacio de escucha, contención y construcción colectiva, abierto a familias, amistades y personas que acompañan a madres y padres que transitan duelos por la pérdida de sus hijos e hijas.

Se estima que en el mundo 7 millones de personas atraviesan por esta situación.

ACOMPAÑAR, VISIBILIZAR Y HUMANIZAR

Durante la jornada, se abordaron temas centrales como los derechos de las personas al parir sin vida, la necesidad de reconocer el puerperio y la lactancia invisibilizadas en estos casos, y la falta de acceso a la salud mental que muchas familias enfrentan.

“Queremos poner en palabras una realidad que existe y que atraviesa silenciosamente a muchas personas. Hablar del duelo, del dolor, pero también de los derechos y de la importancia del acompañamiento integral”, expresaron desde Latiendo Distinto, organización sin fines de lucro que acompaña a personas en procesos de duelo.

En el marco de la actividad, se difundieron aspectos de un protocolo sanitario ante la muerte perinatal y neonatal, elaborado colectivamente junto a profesionales del sistema de salud público y con participación activa de la asociación. El documento será presentado a fines de este mes a nivel provincial y apunta a establecer lineamientos para la atención respetuosa y humanizada en estos casos.

Desde la organización señalaron que se trata de “un paso fundamental” en un ámbito todavía vacante dentro del sistema sanitario público y privado, y destacaron que “aún hay mucho por hacer para garantizar el acompañamiento psicológico, físico y emocional que las familias necesitan”.

Asimismo, se anunció la colocación de una escultura de madera en un espacio público, como símbolo de memoria y concientización. “El arte nos ayuda a visibilizar, y una escultura en un lugar abierto nos permite mantener viva la reflexión día a día”, explicaron.

REDES Y HERRAMIENTAS

Latiendo Distinto promueve desde hace años redes de apoyo comunitario y trabaja junto a hospitales, clínicas y escuelas de distintos niveles, brindando charlas, talleres y acompañamiento a personas que no acceden a una atención psicológica adecuada.

“El trabajo en red y los aprendizajes compartidos con otros actores sociales nos permiten no solo acompañar a las familias, sino también aportar herramientas al sistema de salud para mejorar las prácticas y humanizar la atención”, remarcaron desde la entidad.

Quienes deseen contactar a la Asociación o conocer más sobre sus actividades pueden hacerlo a través de Instagram (@latiendodistinto) o consultar información oficial sobre derechos vinculados a la muerte perinatal en el portal del Gobierno Nacional: argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/salud/muerte-perinatal.

CLAVES DE LA LEY 27733

El Congreso Nacional sancionó el 28 de septiembre de 2023 la Ley 27.733, conocida como la “Ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal”, publicada en el Boletín Oficial en octubre del mismo año. Su objetivo central es establecer protocolos y garantías asistenciales para quienes atraviesan la pérdida gestacional, perinatal o neonatal, reconociendo un vacío histórico en la atención integral del duelo perinatal.

Derecho a una atención protocolizada: La ley obliga a los servicios de salud públicos y privados a aplicar procedimientos médico-asistenciales estandarizados frente a la muerte perinatal, con el fin de garantizar cuidados respetuosos, muestras de acompañamiento y contención psicológica.

Contención emocional y apoyo psicológico: se impulsa la provisión de atención psicológica para las personas y familias afectadas durante el proceso de duelo, reconociendo la carga emocional que supone una pérdida gestacional o neonatal.

Derechos gestacionales reconocidos: La ley pone en valor medidas tales como respeto al cuerpo del recién nacido, la posibilidad de abrazo, contacto, despedida, o que los padres puedan decidir sobre la disposición del cuerpo/feto de manera informada.

Inclusión de quienes gestan: Aunque muchas normas se refieren a “mujeres”, la ley incluye el término ampliado “otras personas gestantes” para contemplar identidades diversas que atraviesan procesos de gestación.

Transparencia de datos y registro: Establece la obligación de llevar registros estadísticos adecuados de casos de muerte perinatal, con cifras que permitan monitorear el tema y sus causas, y diseñar políticas públicas.

Interjurisdiccionalidad y articulación institucional: La norma exige coordinación entre niveles de gobierno, establecimientos de salud, organismos provinciales y municipales, para asegurar el acceso a los mecanismos contemplados.