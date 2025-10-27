Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Política y Economía |Análisis

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Diego Santilli, emocionado. Mucho tuvo que ver en el ajustado triunfo violeta en la Provincia/NA

José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

27 de Octubre de 2025 | 03:09
Edición impresa

Ni los más optimistas de los libertarios creían que era posible el milagro de dar vuelta los casi 14 puntos de diferencia que Fuerza Patria les había sacado en los comicios bonaerenses de septiembre. Pero el milagro se produjo: La Libertad Avanza derrotó el peronismo con una remontada que tuvo una particularidad: se cocinó por debajo del radar de la política.

La presunción mayoritaria pasaba por admitir que, por distintas circunstancias, LLA iba a descontar. Pero ni en el mejor de los escenarios el Gobierno nacional proyectaba que ese recorte se transformaría en una victoria absolutamente sorpresiva.

Existen, en principio, una serie de factores que podrían contribuir a explicar el resultado. Quizás el más trascendente habría que rastrearlo justamente en aquella noche del 7 de septiembre cuando el que sorprendió fue el peronismo al darle un sonoro cachetazo a los libertarios.

Esa foto matizada por la algarabía peronista quizás haya sido un llamado de atención, una motivación para algunos sectores sociales que decidieron no ir a votar en ese turno electoral y que este domingo se sumaron a participar. ¿Hubo un voto incentivado por el temor a una eventual vuelta al poder del kirchnerismo en 2027? ¿Habrá pesado en esa decisión el rechazo a volver para atrás?

Hubo 7 puntos más de participación en estos comicios que en los del mes pasado. Y buena parte de ese mayor involucramiento terminó en las alforjas libertarias.

No se trataría de votantes convencidos de arrojarse sin miramientos a los brazos del Gobierno nacional, sino de sectores que, aún exhibiendo diferencias con la marcha de la administración libertaria, terminaron optando por la alternativa que tenían a mano para derrotar al kirchnerismo.

LE PUEDE INTERESAR

En su bastión histórico, el peronismo salvó la ropa

LE PUEDE INTERESAR

El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada

Algunas advertencias, aunque aisladas, habían surgido en los días previos. Algunos analistas de opinión venían verificando un “despertar del antikirchnerismo”, pero ninguno acertó la magnitud que podría tener ese sentimiento.

Escenarios diferentes

Existen otras cuestiones que habría que poner en la balanza. Lo que estuvo en juego en cada uno de los comicios fue diametralmente distinto. En septiembre, el peso de los territorios jugó un papel determinante. El peronismo hizo valer el control de 84 de los 135 municipios y la buena imagen que en general tienen sus intendentes. Vecinos que en septiembre prefirieron avalar a esos jefes comunales en reconocimiento a su gestión, ahora decidieron tomar otro camino que se verificó en el crecimiento de La Libertad Avanza. La mayoría de esos alcaldes, en especial en el Conurbano, volvieron a ganar, pero por diferencias no tan amplias en sus distritos. Algunos de ellos perdieron 18 puntos en comparación con apenas un mes y medio atrás. Claramente, una parte del electorado sintió ahora que ya no estaba en juego la cuestión local.

Algunos casos son por demás reveladores. En Berazategui el peronismo consiguió en septiembre el 64 por ciento de los votos y ayer, el 46 por ciento. En Florencio Varela, Fuerza Patria perdió 4 puntos, en Avellaneda, el PJ obtuvo en septiembre 64 puntos y ayer rozó los 47 puntos. Y en La Matanza, también cedió 4 puntos entre un comicio y otro. En Morón, en tanto, ceder casi 5 puntos le significó a Fuerza Patria perder en el distrito.

En Quilmes, distrito gobernado por la camporista Mayra Mendoza, ocurrió algo similar: la pérdida fue de 3 puntos. En Malvinas Argentinas, la pérdida fue de casi 18 puntos.

Existen sectores del peronismo que se tientan en poner la lupa sobre el poder de los alcaldes y siembran un manto de dudas respecto de si todos jugaron a fondo como lo hicieron en septiembre. ¿Pusieron todo el aparato municipal en funcionamiento? ¿La utilización de la Boleta Unica neutralizó en parte esa maquinaria? ¿El hecho de que el armado de la lista de diputados nacionales los excluyera fue un motivo adicional? Son preguntas que quedaron flotando en Fuerza Patria tras el batacazo libertario. Otro factor debería contabilizarse para explicar el triunfo de LLA con Diego Santilli a la cabeza: la polarización se llevó puesta a las opciones del medio. Hubo, en ese caso, un voto útil en favor del gobierno de Milei.

El peronismo quedó ahora en medio de una discusión interna que ya tuvo un primer capítulo apenas conoció los primeros datos negativos. La camporista intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió a cuestionar el desdoblamiento electoral que dispuso Kicillof. “Cristina tenía razón, no importa cuándo leas esto”, escribió en sus redes sociales.

Ese desdoblamiento fue y será motivo de tensiones. El Gobernador, que había salido fortalecido tras la amplia victoria de septiembre, ahora sufrió el revés. Pero es cierto que ese adelantamiento le permitió a los intendentes blindar sus distritos y sostener la mayoría peronista en la Legislatura.

La Libertad Avanza festejó y el peronismo no pudo escapar del maleficio: hace 20 años que no gana una elección de medio término en la Provincia.

Los intendentes del PJ no pudieron sostener las amplias ventajas de septiembre

La mayor participación terminó favoreciendo a los libertarios

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei

Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026

El regreso de una misa que prohibió Francisco

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Últimas noticias de Política y Economía

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores

Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
Deportes
VIDEO. Román Gómez: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los objetivos por cumplir para el Pincha
El Pincha retoma sus trabajos en City Bell
Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026
La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones
Espectáculos
De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto
¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?
“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon
Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro
“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
VIDEO. Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla