Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Ciudad |Los mayores que enseñan con el ejemplo

Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección

Acompañada por su nieto, Amelia conquistó a todos en la escuela de barrio Hipódromo en la que votó. Como ella, muchos vecinos mayores de 90 años hicieron frente a los achaques de la edad para poder cumplir con su compromiso democrático

27 de Octubre de 2025 | 03:02
Edición impresa

A sus 103 años, Amelia Andreoni lo vio todo: el surgimiento del voto femenino, los horrores de la dictadura, la esperanza de la vuelta a la democracia, y ahora, un nuevo capítulo en la historia electoral argentina con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Del brazo de su nieto Alejandro, ingresó a la escuela N.º 7 de barrio Hipódromo al chiste de “le gané a Mirtha”. Pero en su chiste había una verdad: con sus 103 años cumplidos en agosto, Amelia no solo supera a la legendaria conductora en edad, también en experiencia de vida y compromiso democrático.

Amelia nació en 1922, cuando las mujeres aún no tenían derecho a elegir ni ser elegidas. En 1951, con 29 años, votó por primera vez gracias a la ley impulsada por Eva Perón. Hincha fanática de Gimnasia y vecina de toda la vida del Hipódromo, donde crió a sus hijos y a donde ahora disfruta de su familia completa con los nietos.

“Yo las viví todas, las buenas y las malas. Pero siempre salimos adelante y siempre votando. Votar me hace sentir joven”, dijo ante la ronda de curiosos que se formó para escucharla. Su voz, firme y serena, se mezclaba con la emoción de quienes la miraban con admiración. No es para menos, pocas veces se tiene la oportunidad de compartir con alguien que vio pasar ante sus ojos un siglo de historia del país.

En la puerta de la escuela de calle 36 entre 120 y 121, mucha gente se detuvo a escucharla con atención. Cual estrella de cine brindó una mini conferencia de prensa improvisada en la que compartió su historia con todos. Estaba emocionada y no se preocupó por ocultarlo: “No son lágrimas de tristeza, son de felicidad”, señaló la centenaria vecina.

Entre los presentes estaba Elvira, otra vecina del barrio, que también llegó acompañada de su familia. Al verla, se acercó curiosa y comentó entre risas: “¡Me ganó!”. A sus 94 años, Elvira también se preparaba para votar y celebraba la posibilidad de poder hacerlo en una jornada a la que vive con entusiasmo.

Cuando llegó su turno, Amelia avanzó lentamente hacia el biombo que reemplaza los cuartos oscuros siempre del brazo de su nieto, su mejor guardaespaldas. Después salió con la boleta en la mano, la besó y la colocó en la urna mientras los presentes estallaban en aplausos. Algunos grabaron la escena con el celular, otros simplemente se emocionaron.

Amelia fue testigo de gobiernos de todos los colores, de crisis, de golpes y de reconstrucciones. Vio pasar presidentes, cambios de moneda, transformaciones sociales, avances tecnológicos impensados y generaciones enteras que crecieron bajo distintas realidades. Pero hay algo que no cambia para ella: el valor del voto como símbolo de libertad.

Pero la pregunta que flota en el aire ante tal ejemplo de vitalidad es ¿cómo se hace para llegar así? No hay una receta única, pero lo que ella la mantiene es su familia. “Las ganas de seguir me las dan mis nietos, compartir con ellos”, reveló y con el humor que parece caracterizarla cerró: “Yo estoy contenta, quiero votar este y otros 103 años más: ¿Llegaré?”.

El ejemplo de los mayores

Amelia no fue la única. En cada elección queda demostrado que está lleno de vecinos platenses que a pesar de que sus años lo libran de la obligatoriedad de votar siguen acercándose a las urnas con la misma convicción de siempre.

Luis, de 96 años, exhibió con orgullo su certificado de voto. Eran alrededor de las 10 de la mañana y el ya estaba fuera de la Escuela Superior de Sanidad junto a su sobrina con la tranquilidad del deber cumplido.

“La boleta me pareció mejor. No es tanto papelerío”, opinó el vecino que lejos de oponerse a los cambios lo aceptó con total naturalidad.

A Leonor Lomónaco su edad (92 años) y su historial médico la avalaban a quedarse en su casa, al menos era comprensible si elegía descansar. Pero no fue así, ayudada por su hijo fue hasta la escuela de calle 3 entre 527 y 528. “Este año tuvo un ACV y una operación de corazón pero quiso seguir votando”, contó su hijo y definió: “Está flojita pero está”.

Otra protagonista de la jornada fue Nelva Rafti, viuda de Jorge Tranchini, quien fuera candidato a intendente en 1983. Con 96 años, Nelva sigue firme en su vocación cívica. Votó en el Colegio Sagrada Familia, en 15 entre 51 y 53.

También estuvo Ángela, de 100 años, que votó por primera vez en 1951 y volvió a hacerlo este domingo, ahora con la boleta única, en la escuela Almafuerte. Ella ya había despertado la admiración de todos durante los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, cuando a pesar de que le ofrecieron acercarle la urna hasta el auto ella decidió ingresas por sus propios medios al cuarto oscuro de la Escuela Primaria N.° 56, ubicada sobre diagonal 73 entre 27 y 28.

Alberto Jorge Algacibiur, de 80 años, no quiso quedarse fuera de esta elección y tampoco de esta sección que celebra el compromiso de los adultos mayores. Por lo que compartió con este medio el momento exacto en el que introdujo su boleta en la urna.

“Votar me hace sentir joven. Estoy contenta quiero votar este y otros 103 años más: ¿Llegaré?”

Amelia Andreoni, Vecina de 103 años

 

Amelia junto a su nieto Alejandro instantes previos a emitir su voto

IPS: pago para jubilados y pensionados, desde el jueves

