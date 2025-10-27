Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores
Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
VIDEO. Kicillof relativizó el resultado y apuntó contra Milei: “6 de cada 10 argentinos no apoyan su modelo”
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
LLA va por el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Benja Vicuña ¿cambia de rubro? Lo tentaron para conducir un programa
EE UU y China se acercan: un paso para bajar la tensión comercial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 49 años denunció un bestial ataque en Los Hornos en el marco de un ataque delictivo. Sucedió el jueves pasado, poco después de las dos de la tarde, en la avenida 66 entre 154 y 155.
De acuerdo al relato de la víctima, en momentos en que realizaba mandados a bordo de una Motomel 110 de color gris, se le puso enfrente una persona a la que reconoció del barrio y quien la obligó a frenar la marcha.
Enseguida comenzó con una serie de insultos y, hasta la invitó a pelear, cuando, por la espalda, recibió un golpe en la cabeza, que lo hizo caer al piso.
Ya tirado y conmovido, pudo ver que el autor de la agresión había sido un familiar del hombre que se le había cruzado en la calle.
En esa situación de total indefensión, siguieron los golpes y puntapiés “en el cuerpo y en la cabeza”, según recordó el damnificado.
Hasta perdió el conocimiento, agregó ante las autoridades.
LE PUEDE INTERESAR
Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso
LE PUEDE INTERESAR
Desvalijaron la casa de una pareja de jubilados
Instantes más tarde, al despertar, se dio cuenta que su moto ya no estaba.
Como pudo se incorporó y se acercó hasta la UPA (Unidad de Pronta Atención) de 66 y 153 en busca de asistencia, ya que se encontraba cerca.
Sin embargo, por las características del ataque, para descartar lesiones internas, se decidió su derivación hasta el Hospital San Martín con la intención de realizarle estudios más profundos.
En ese sentido, cuando ayer se acercó a la comisaría de la jurisdicción para realizar la denuncia, el hombre mencionó que “me diagnosticaron traumatismo de cráneo y contusiones”.
De los responsables del hecho, los identificó con nombre y apellido y hasta habría apuntado su dirección, por lo que ahora espera que la Justicia ordene su detención.
En la causa tomó intervención la fiscalía penal en turno, a cargo de Virginia Bravo.
Al respecto, se supo que los investigadores ya mandaron a relevar imágenes de cámaras de seguridad y testigos para corroborar que los dichos del denunciante sean acordes con la realidad de los hechos y que esos elementos puedan servir para robustecer una decisión sobre la libertad ambulatoria de los sospechosos.
En el barrio quedó la conmoción por lo ocurrido, ya que el evento se desarrolló a plena luz del día y ante la vista de todo el mundo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí