Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos

Un hombre de 49 años denunció un bestial ataque en Los Hornos en el marco de un ataque delictivo. Sucedió el jueves pasado, poco después de las dos de la tarde, en la avenida 66 entre 154 y 155.

De acuerdo al relato de la víctima, en momentos en que realizaba mandados a bordo de una Motomel 110 de color gris, se le puso enfrente una persona a la que reconoció del barrio y quien la obligó a frenar la marcha.

Enseguida comenzó con una serie de insultos y, hasta la invitó a pelear, cuando, por la espalda, recibió un golpe en la cabeza, que lo hizo caer al piso.

Ya tirado y conmovido, pudo ver que el autor de la agresión había sido un familiar del hombre que se le había cruzado en la calle.

En esa situación de total indefensión, siguieron los golpes y puntapiés “en el cuerpo y en la cabeza”, según recordó el damnificado.

Hasta perdió el conocimiento, agregó ante las autoridades.

Instantes más tarde, al despertar, se dio cuenta que su moto ya no estaba.

Como pudo se incorporó y se acercó hasta la UPA (Unidad de Pronta Atención) de 66 y 153 en busca de asistencia, ya que se encontraba cerca.

Sin embargo, por las características del ataque, para descartar lesiones internas, se decidió su derivación hasta el Hospital San Martín con la intención de realizarle estudios más profundos.

En ese sentido, cuando ayer se acercó a la comisaría de la jurisdicción para realizar la denuncia, el hombre mencionó que “me diagnosticaron traumatismo de cráneo y contusiones”.

De los responsables del hecho, los identificó con nombre y apellido y hasta habría apuntado su dirección, por lo que ahora espera que la Justicia ordene su detención.

En la causa tomó intervención la fiscalía penal en turno, a cargo de Virginia Bravo.

Al respecto, se supo que los investigadores ya mandaron a relevar imágenes de cámaras de seguridad y testigos para corroborar que los dichos del denunciante sean acordes con la realidad de los hechos y que esos elementos puedan servir para robustecer una decisión sobre la libertad ambulatoria de los sospechosos.

En el barrio quedó la conmoción por lo ocurrido, ya que el evento se desarrolló a plena luz del día y ante la vista de todo el mundo.