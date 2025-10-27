VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

La práctica se terminó en UNO. Los jugadores están en el vestuario y algunos salen con sus autos por la calle del Bosque. Otros, como Román Gómez lo hacen a pie. En el caso del lateral derecho es para encontrarse con este medio en el espacio gastronómico que está debajo de la tribuna de 55. Por eso se cruza con hinchas que lo saludan y le piden fotos. Impensado hace unos meses, una costumbre del presente.

“Lo vivo tranquilo, claro que me gusta y lo disfruto, pero con los pies sobre la tierra. Ahora llega otra parte difícil del futbolista que es mantenerse. En ese estoy trabajando”, arranca con el diálogo el joven nacido en la localidad de Quilmes hace 21 años que llegó al Pincha por sugerencia de su tío Pablo Quatrocchi.

-¿Ves tu evolución desde aquel debut en Junín hace un año?

-Sí, nota la diferencia. Es muy distinto jugar en Primera que en Reserva, que es lo más parecido. Los rivales, el ritmo, las cancha... Todo es diferente. El entrenamiento es fundamental porque te vas conociendo con sus compañeros.

-¿Cómo se maneja el grupo con los juveniles?

-Por suerte hay muchos referentes que nos hablan. José (Sosa), Guido (Carrillo) y el Ruso (Ascacibar) siempre están pendientes y nos aconsejan, sobre todo cuando no nos toca jugar. Y Eduardo (Domínguez) que te habla en los momentos que tiene que hablar, es claro y contundente. En mi caso me habló mucho los días previos a mi debut para bajar la ansiedad y darme las consignas. Es una persona tranquila que transmite eso mismo.

-El otro día en el clásico ensayaste una jugada que si termina en gol era un golazo, ¿cómo se te ocurrió?

-La ruleta... Son reflejos del momentos y me salió eso. Si bien mis características son otras me gusta ese tipo de jugadas en las que hay que improvisar. En el vestuario mis compañeros me cargaban porque los sorprendió a ellos también. Le venía gritando al Ruso Ascacibar que me la dejara... Me faltó apuntarle bien al arco. Si entraba era un golazo. Se sorprendieron todos porque no muestro mucho de esas cosas pese a que ya tuve la suerte de hace un gol.

En el medio de la charla, por las pantallas del lugar se muestran imágenes del partido de Flamengo-Racing. Y es imposible no volver a ese partido que lo tuvo al pibe como protagonista en los dos partidos.

“Fue una serie difícil y complicada. Está claro que tienen mucha jerarquía individual. Pero intentamos superarlos y por momentos lo hicimos. Les dimos batalla y por poquito nos quedamos afuera. La ilusión estaba, dolió, pero tenemos que seguir”, recordó de la serie que lo tuvo a Estudiantes con derrota 2-1 en el Maracaná y con victoria en La Plata. “En los penales ellos fueron mejores”.

-¿Ese primer tiempo fue de lo más exigente que te tocó jugar? ¿Cómo es jugar en el Maracaná?

-Nos encontramos con un equipo muy fuerte. Creo que nos complicó mucho el gol tempranero. Arrancamos casi perdiendo y enseguida el segundo. Seguimos corriendo pero no encontrábamos la forma de frenarlos porque además de jugar bien estaban con confianza. Fueron difíciles esos primeros minutos. Llegar al descanso 2-0 nos permitió tomar un poco de aire y frenarlos. Después empezó otra serie. El segundo tiempo fue diferente y el partido en La Plata mucho más.

Román Gómez es parte de la renovación que se viene en Estudiantes. Ya dejó de ser una promesa para ser una realidad / EL DIA

-¿Cómo se puede comparar ese primer tiempo con el partido jugado en Argentina?

- Si bien se hablaba mucho del Flamengo sabíamos que nosotros teníamos nuestras armas como para pelear el partido. Estábamos segundos que acá la cosa iba a ser diferente. El fútbol es mucho de la cabeza y ya irnos con un solo gol abajo nos puso en partido. Lo que fue la llegada a la cancha con la gente... Impresionante. Salimos a matar y jugamos un partido perfecto. Nos faltó en los penales que hay un condimento especial. O como dicen algunos 20 centímetros.

-¿Cambiaste la camiseta con algún jugador?

-Sí, con Samuel Lino. Fue después del partido, porque me lo encontré en la puerta del vestuario y la cambiamos. Es un jugador con mucha trayectoria y es un orgullo tener su camiseta.

-¿En la cancha les marcan esa diferencia o son súper profesionales y ni se cruzan?

-Por decirlo de alguna manera en la cacha somos enemigos No se generaron charlas ni discusiones muy prolongadas. Son partidos de mucha intensidad y en mi manera de afrontarlos no escucho ni me distraigo con nada. Trato de buscar la concentración total. Claro que se vive el exterior, el grito de la gente, pero me trato de concentrar solo en lo que tengo que hacer. Vos sentís cuando tu público te empuja y te sentís invencible. El técnico de ellos dijo que le dieron ganas de jugar otra vez. Y sí, fue un partido que genera ese tipo de cosas. Pero los jugadores tenemos que estar metidos en lo que sucede adentro porque no se pueden dar ventajas.

Román Gómez es el sobrino de Pablo Quatrocchi. Su mamá es la hermana del ex defensor que además de haber sido jugador del Pincha fue coordinador de inferiores, técnico de Reserva y estuvo a cargo del equipo en dos interinatos.

“Él me trajo al Club pero la prueba me la tomó Sergio Capitanio que en ese momento era el técnico de Séptima”, recordó el lateral derecho de su llegada al Pincha hace cinco años cuando no imaginaba ni remotamente este presente.

-¿Lo viste jugar a tu tío? ¿Te da consejos ahora que estás jugando en Primera?

-Lo vi poco. Cuando era chico me acuerdo que jugaba en Necaxa y veíamos los partidos. Pero en vivo no lo vi. Claro que sé su carrera y lo tuve como entrenador en inferiores. Me dejó muchas cosas y supo mantener la distancia. En cuanto a su posición de exfutbolista me habla poco y no se mete demasiado en mi carrera. En su momento me enseñó mucho y al día de hoy los utilizo.