En su bastión histórico, el peronismo salvó la ropa

En la mayoría de los partidos del Gran Buenos Aires, la principal propuesta opositora ganó por cifras bastante menores a las de septiembre
Lejos de repetir la arrolladora victoria que tuvo en las elecciones legislativas del 7 de septiembre pasado, Fuerza Patria logró conservar su tradicional hegemonía en el Conurbano, pero por una diferencia que no le alcanzó como para volcar en su favor la elección bonaerense. Una inesperada decepción para el peronismo, que vuelve a agitar la interna entre los sectores referenciados en el gobernador Kicillof, y la ex presidenta Cristina Kirchner junto a La Cámpora.
Concretamente, los 28 distritos del Gran Buenos Aires representan casi el 70 por ciento del padrón total de la Provincia, unos diez millones de electores sobre catorce. Fuerza Patria se impuso sobre La Libertad Avanza en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C.Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Vicente,
Del otro lado del mapa político, los libertarios se impusieron en San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, Escobar, Esteban Echeverría, Morón, San Miguel y Tigre. Los cinco últimos cambiaron de signo respecto de los recientes comicios legislativos.
Estos resultados confirman la influencia de intendentes como el varelense Andrés Watson -récord de diferencia con LLA, 21 puntos-; el matancero Fernando Espinoza, Mariano Cascallares, de Almirante Brown, Leonardo Nardini -Malvinas Argentinas- y Gustavo Menéndez, de Merlo; la morenense Mariel Fernández, y Blanca Cantero, de Presidente Perón, todos triunfadores en sus pagos por la curiosamente coincidente cifra de 16 por ciento.
La quilmeña Mayra Mendoza ganó por ocho puntos, pero no se privó de meter el dedo en la llaga al declarar que “el Conurbano salvará al país” y que “Cristina tenía razón” acerca del desdoblamiento del calendario electoral, en un dardo directo al gobernador Axel Kicillof.
En cambio, Lucas Ghi fue derrotado en Morón, donde La Libertad Avanza superó por cinco puntos a Fuerza Patria, que semanas atrás había aventajado a ese rival por los mismos guarismos. En San Miguel, donde en septiembre había prevalecido Primero San Miguel, el partido vecinal que lidera el intendente Jaime Méndez, esta vez se impuso LLA.
Y en Esteban Echeverría, el partido del jefe comunal Fernando Gray, peronista disidente que se presentó con la etiqueta de Unión Federal, quedó tercero con el 21%, detrás de LLA -36%- y FP -27%-.
Las “estrellas” de la alianza libertaria fueron Ramón Lanús, intendente de San Isidro, y Soledad Martínez, jefa comunal de Vicente López, ambos referentes del Pro que conducen distritos refractarios al kirchnerismo en donde la lista encabezada por Jorge Taiana perdió por treinta puntos.
Acentuada la polarización entre los violetas y los celestes, los otros colores de la oferta electoral volvieron a quedar desdibujados, incluso más que a inicios del mes pasado.
Excepto el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT-Unidad), que se mantuvo en el tercer lugar en casi todos los municipios con alrededor del 6 por ciento de los sufragios, la performance de Potencia, Provincias Unidas, Coalición Cívica y Unión Federal, entre otros, fue marginal.
En esa franja del electorado, la sorpresa fue el cuarto lugar que en casi todos los centros urbanos logró Propuesta Federal Para el Cambio, con Fernando Burlando como primer candidato a diputado.
Fuerza Patria logró conservar su tradicional hegemonía en el Conurbano
