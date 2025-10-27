Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Ciudad |Se invirtió el resultado, respecto de la elección de septiembre

La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%

El 44,1% del electorado local se volcó por la lista de diputados nacionales de LLA. El 38,8% fue para el peronismo

La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%

el concejal electo platense de lla juan pablo allan y el diputado provincial electo por La Plata francisco adorni, ayer, durante los festejos por el triunfo del oficialismo en el hotel Libertador/web

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

27 de Octubre de 2025 | 03:07
Edición impresa

La ola libertaria que se impuso en la elección nacional de ayer también llegó a La Plata, donde el 44,14 por ciento de los electores locales eligieron la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza, ante el 38,84 por ciento de los que optaron por la nómina nacional de Fuerza Patria. La diferencia entre el primero y el segundo fue del 5,34 por ciento, dejando en tercer lugar, muy por debajo a la izquierda, el FIT, con el 5,45 por ciento.

En el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), la concurrencia a las urnas de los platenses fue muy superior, respecto a la participación que hubo en las elecciones locales del 7 se septiembre. Mientras que en esa oportunidad concurrió el 63,87 por ciento del padrón, ayer asistieron a los centros de votación el 71,23 por ciento de los platenses en condiciones de votar.

Respecto de la elección celebrada el mes pasado, de naturaleza estrictamente local, en la que se elegían legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, en esta oportunidad, la preferencia para la representación en el Congreso de la Nación por parte de los platenses no fue ajena a la oleada violeta general.

Incluso, los porcentajes se invirtieron. Las nóminas que habían liderado el alakista Sergio Resa -para concejales- y el camporista Ariel Archanco -a diputado provincial- habían obtenido el 43,65 por ciento de los votos. En segundo lugar, con una diferencia mayor a siete puntos, quedaba la lista de la alianza La Libertada Avanza, que convocan violetas y amarillos, con el 36,25 por ciento.

Ayer, para los cargos nacionales, en La Plata, esa preferencia se invirtió. La nómina que lideró en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli logró en nuestra ciudad el 44,23 por ciento de los votos, que implica 172.746 sufragios. En cambio, la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana quedó en segundo lugar con el 38,82 por ciento, es decir, con el 151.916 votos.

Al igual que en septiembre, ayer la tercera fuerza en la preferencia platense volvió a ser el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), liderada por Nicolás Del Caño. Su base de sustentación se mantuvo relativamente. Mientras que en las elecciones locales había obtenido el 5,85 por ciento de los votos, ayer ese espacio de la izquierda lograba el 5,42 por ciento, según el escrutinio provisorio.

LE PUEDE INTERESAR

En Berisso, el PJ ganó pero achicó la diferencia

LE PUEDE INTERESAR

En Ensenada, LLA acortó la distancia

El primer candidato a concejal de La Libertad Avanza, el bullrichista Juan Pablo Allan, expresó ayer, tras conocer el resultado: “Ganamos a nivel nacional, en la Provincia (de Buenos Aires) y en La Plata. Hoy emplieza una nueva etapa de esperanza. Gracias a quienes creyeron, empujaron y pusieron el alma”.

Sus declaraciones se publicaron a través de sus cuentas de las redes sociales, en las que, además, agradeció al presidente Javier Milei que “se jugó el cuerpo entero para lograr esta épica”.

Allan se mostró en las redes sociales junto al primer candidato a diputado provincial de LLA, Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni, el vocero presidencial. Se encontraban festejando junto a otros dirigentes libertarios y del PRO de la Ciudad en el búnker nacional del oficialismo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El intendente, Julio Alak, al igual que el berissense Fabián Cagliardi y otros jefes comunales del peronismo de la Región, se trasladaron anoche al hotel Brizo de nuestra ciudad, donde tenía lugar el bunker oficial de Fuerza Patria y desde donde siguieron la elección el gobernador, Axel Kicillof, y los principales líderes nacionales de la alianza peronista, como Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Grabois.

La provincia de Buenos Aires renovó ayer 35 bancas de diputados en el Congreso de la Nación. Según el resultado global de la Provincia, LLA obtuvo el 41,45 por ciento de los votos, mientras que FP logró el 40,92 por ciento, y el FIT, el 5,04. Estos porcentajes se traducen en una representación de 17 bancas para los libertarios; 16 bancas para los peronistas y dos para la izquierda.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

En la Región, se replicó la tendencia y la violeta fue la fuerza más votada
Multimedia

el concejal electo platense de lla juan pablo allan y el diputado provincial electo por La Plata francisco adorni, ayer, durante los festejos por el triunfo del oficialismo en el hotel Libertador/web

la participación subió respecto del 7 de septiembre/i. campos

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

IPS: pago para jubilados y pensionados, desde el jueves

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei

Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026

El regreso de una misa que prohibió Francisco

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Últimas noticias de La Ciudad

En Berisso, el PJ ganó pero achicó la diferencia

En Ensenada, LLA acortó la distancia

El dilema del sufragio para los ciegos platenses

VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
VIDEO. Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso
Espectáculos
De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto
¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?
“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon
Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro
“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Deportes
VIDEO. Román Gómez: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los objetivos por cumplir para el Pincha
El Pincha retoma sus trabajos en City Bell
Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026
La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla