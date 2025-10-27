La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%

el concejal electo platense de lla juan pablo allan y el diputado provincial electo por La Plata francisco adorni, ayer, durante los festejos por el triunfo del oficialismo en el hotel Libertador/web

La ola libertaria que se impuso en la elección nacional de ayer también llegó a La Plata, donde el 44,14 por ciento de los electores locales eligieron la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza, ante el 38,84 por ciento de los que optaron por la nómina nacional de Fuerza Patria. La diferencia entre el primero y el segundo fue del 5,34 por ciento, dejando en tercer lugar, muy por debajo a la izquierda, el FIT, con el 5,45 por ciento.

En el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), la concurrencia a las urnas de los platenses fue muy superior, respecto a la participación que hubo en las elecciones locales del 7 se septiembre. Mientras que en esa oportunidad concurrió el 63,87 por ciento del padrón, ayer asistieron a los centros de votación el 71,23 por ciento de los platenses en condiciones de votar.

Respecto de la elección celebrada el mes pasado, de naturaleza estrictamente local, en la que se elegían legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, en esta oportunidad, la preferencia para la representación en el Congreso de la Nación por parte de los platenses no fue ajena a la oleada violeta general.

Incluso, los porcentajes se invirtieron. Las nóminas que habían liderado el alakista Sergio Resa -para concejales- y el camporista Ariel Archanco -a diputado provincial- habían obtenido el 43,65 por ciento de los votos. En segundo lugar, con una diferencia mayor a siete puntos, quedaba la lista de la alianza La Libertada Avanza, que convocan violetas y amarillos, con el 36,25 por ciento.

Ayer, para los cargos nacionales, en La Plata, esa preferencia se invirtió. La nómina que lideró en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli logró en nuestra ciudad el 44,23 por ciento de los votos, que implica 172.746 sufragios. En cambio, la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana quedó en segundo lugar con el 38,82 por ciento, es decir, con el 151.916 votos.

Al igual que en septiembre, ayer la tercera fuerza en la preferencia platense volvió a ser el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), liderada por Nicolás Del Caño. Su base de sustentación se mantuvo relativamente. Mientras que en las elecciones locales había obtenido el 5,85 por ciento de los votos, ayer ese espacio de la izquierda lograba el 5,42 por ciento, según el escrutinio provisorio.

El primer candidato a concejal de La Libertad Avanza, el bullrichista Juan Pablo Allan, expresó ayer, tras conocer el resultado: “Ganamos a nivel nacional, en la Provincia (de Buenos Aires) y en La Plata. Hoy emplieza una nueva etapa de esperanza. Gracias a quienes creyeron, empujaron y pusieron el alma”.

Sus declaraciones se publicaron a través de sus cuentas de las redes sociales, en las que, además, agradeció al presidente Javier Milei que “se jugó el cuerpo entero para lograr esta épica”.

Allan se mostró en las redes sociales junto al primer candidato a diputado provincial de LLA, Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni, el vocero presidencial. Se encontraban festejando junto a otros dirigentes libertarios y del PRO de la Ciudad en el búnker nacional del oficialismo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El intendente, Julio Alak, al igual que el berissense Fabián Cagliardi y otros jefes comunales del peronismo de la Región, se trasladaron anoche al hotel Brizo de nuestra ciudad, donde tenía lugar el bunker oficial de Fuerza Patria y desde donde siguieron la elección el gobernador, Axel Kicillof, y los principales líderes nacionales de la alianza peronista, como Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Grabois.

La provincia de Buenos Aires renovó ayer 35 bancas de diputados en el Congreso de la Nación. Según el resultado global de la Provincia, LLA obtuvo el 41,45 por ciento de los votos, mientras que FP logró el 40,92 por ciento, y el FIT, el 5,04. Estos porcentajes se traducen en una representación de 17 bancas para los libertarios; 16 bancas para los peronistas y dos para la izquierda.