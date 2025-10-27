La Plata, inestable: lunes gris, fresco y con lluvias

El tiempo en La Plata no comenzó de la mejor manera en el inicio de la última semana de octubre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un comienzo de semana inestable, con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvia durante la mañana y la noche y con marcado descenso de la temperatura con mínima de 8 grados y máxima de 14.

Para mañana martes también se espera cielo mayormente nublado pero sin lluvia, con vientos leves y temperatura mínima de 4 grados y máxima de 15.

En tanto que el miércoles persistirá la inestabilidad del tiempo, con probabilidad de lluvia por la mañana y cielo gris durante toda la jornada, vientos leves y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 16.