Policiales |DIEGO “EL DEMONIO” GARCÍA, EL ACUSADO

Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso

Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso

Diego García

27 de Octubre de 2025 | 00:35
Edición impresa

Diego Gonzalo “El Demonio” García Cardozo, actual futbolista de Peñarol de Montevideo y con pasado en Estudiantes de La Plata, deberá presentarse mañana en nuestra ciudad para hacerle frente a un juicio oral, que lo tiene imputado como presunto autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

El hecho cuya responsabilidad se le endilga ocurrió en 2021 en una casaquinta del barrio El Rodeo, donde varios jugadores compartieron una jornada con un grupo de mujeres.

Según la víctima, García Cardozo, que por aquel entonces militaba para el club albirrojo, la llevó al baño, la golpeó y la sometió en contra de su voluntad.

Será el Tribunal Oral en lo Criminal V el encargado de conducir el proceso, que tendrá en el bloque acusador al fiscal de instancia, Jorge Paolini, y al letrado Marcelo Peña como representante legal de la víctima. En tanto, Diego Hernán Bandín ejercerá el rol de abogado defensor.

El debate tendrá una extensión de cuatro jornadas, entre el 28 y el 31 de octubre.

Entre las declaraciones previstas, en la primera jornada se escuchará a la denunciante y después comenzarán a desfilar los testigos, entre ellos varios futbolistas y exfutbolistas.

Entre los citados hay jugadores en actividad en clubes como Racing, Tijuana (México), Tigre, Almagro, Bolívar (Bolivia), Juan Aurich (Perú), Universidad Católica (Chile), Independiente, Sporting Cristal (Perú) y Quilmes.

Después pasarán por el recinto médicos psiquiatras, peritos psicólogos, al menos un bioquímico y un técnico en planimetría, entre otras especialidades.

A poco de estallar el caso, la víctima hizo un posteo donde comunicó: “Como muchos de ustedes sabrán, hace alrededor dos meses hice una denuncia por abuso sexual. Y quiero hacer de público conocimiento mi desacuerdo e indignación con las decisiones tomadas por el club. Desde que nací soy hincha de Estudiantes. Fui jugadora de hockey, representé la camiseta toda mi vida, adentro y afuera de la cancha. Siempre sentí que fue mi segunda familia y mi segunda casa, pero hoy lamentablemente no lo siento así. El club dejó de representarme.

Seguidamente, precisó: “Me di de baja y no soy más socia justamente por esto. El club no tomó las medidas necesarias para cuidarme. Se resguarda en lo legal, hablando de los derechos del denunciado pero de mis derechos se olvidaron”.

Sobre este punto, García Cardozo fue separado de la institución y después en cada club que milito su presencia tuvo ruido.

Precisamente, Peñarol, la entidad uruguaya en la cual milita en la actualidad, ya anticipó su postura respecto del debate: “Frente a cualquier avance que tenga el proceso judicial, el vínculo podría ser rescindido”.

Según se sabe, el delito enrostrado cuenta con una pena en expectativa de entre 6 y 15 años de prisión efectiva.

En el pedido de elevación a juicio, la fiscal instructora, Cecilia Corfield expuso que: “ El día 24 de febrero de 2021, en horas de la tardenoche, en ocasión de celebrarse un encuentro festivo en una quinta ubicada en el kilómetro 52 de la Ruta 2 de la localidad de Abasto, partido de La Plata, con un número indeterminado de asistentes entre mujeres y varones, y en circunstancias en que C. B. -que había ingerido bebidas alcohólicas- se disponía a ir al baño de la finca ubicado en el interior de la construcción principal, fue sorprendida por uno de los concurrentes -hoy individualizado como Diego Gonzalo García Cardozo-, quien la introduce en el baño, y aprovechándose de su estado de indefensión producto de la ingesta de alcohol, previo ejercer violencia física, la accede carnalmente vía vaginal”.

 

