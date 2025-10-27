Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Marcelo Tinelli se sumó al debate político frente al triunfo de La Libertad Avanza en las Elecciones Legislativas y a su vez, lanzó una fuerte crítica al kirchnerismo y a la figura de Cristina Kirchner.
A través de su cuenta de X, el conductor compartió una reflexión sobre la fuerza opositora al Gobierno de Javier Milei, sugiriendo que su dificultad para conectar con la ciudadanía tiene un origen claro y único, refiriéndose al rol de la ex vicepresidenta.
Citando un video de Cristina Fernández bailando en su balcón mientras la militancia manifestaba su enojo frente a los primeros resultados de las elecciones, Tinelli lamentó la influencia de la principal figura del peronismo.
“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su 'liderazgo', el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, escribió.
Las Elecciones Legislativas finalizaron con una gran victoria de La Libertad Avanza, que se consolidó como la fuerza más votada a nivel nacional con aproximadamente el 40,8% de los sufragios, imponiéndose en 16 de las 24 provincias. La segunda fuerza fue Fuerza Patria, que obtuvo el 24,5% de los votos, según el escrutinio provisorio.
