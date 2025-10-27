Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Se disparan las acciones de las empresas argentinas en Wall Street tras el triunfo libertario
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años
Los números del Cartonazo: pozo de $6 millones, línea de $300 mil y un auto 0KM o $20 millones
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Con los profesores y puja en 4 facultades, se abre el calendario electoral en la UNLP
En noviembre, viajar en colectivo será más caro: otra suba del boleto
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Los números de la suerte del lunes 27 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
Amplio triunfo de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires
“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
Elecciones 2025: Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ministra ganó por amplio margen y se consolida en la ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria obtuvo un diputado más
La Alianza La Libertad Avanza (LLA) ganó por amplio margen en la ciudad de Buenos Aires frente al peronismo nucleado en el sello Fuerza Patria (FP), Patricia Bullrich cosechó el 50% en la elección de senadores (la otra banca tambié queda para el LLA con el economista Agustín Monteverde. Veinte puntos atrás quedó el kirchnerista Mariano Recalde, que igual renueva la banca. En Diputados, Fargosi sacó el 47% e Itaí Hagman el 27%. Fue electa también Miriam Bregman con el 9% de los votos.
En CABA se pusieron en juego 13 bancas en Diputados y los 3 senadores del distrito. En particular, la ciudad gobernada por Jorge Macri representa al 7% del padrón nacional, por lo que constituyó una victoria importante para el oficialismo.
Una sorpresa de la noche fue la elección que hizo la izquierda en la categoría de Diputados: la lista del FIT, encabezada por Bregman se llevó el 9,09% de los votos. No obstante, por el sistema D´Hondt, este porcentaje solo le alcanza por renovar su banca. Por otro lado, en el Senado la izquierda se llevó el 5%, por lo que no logra quedarse con ninguno de los tres lugares en juego.
La lista de Ciudadanos Unidos, encabezada por Martín Lousteau en Diputados y Graciela Ocaña en Senadores, sacó el 6% en primera categoría y 5,10% en la segunda. De esta manera, Losteau conserva su banca pero Ocaña no logra entrar a la Cámara alta, por mucha diferencia.
GEN, la lista encabezada por Facundo Manes en el Senado, sacó el 2,31%, por lo que tampoco logra entrar. Lo mismo aplica para la lista Movimiento Ciudadano, con el rosarino Estaban Paulón a la cabeza, que obtuvo el 0,98% de los votos. La lista de diputados de Ricardo López Murphy, Alianza Potencia, se quedó con el 5%, pero tampoco logró un lugar.
Bullrich fue la encargada de dar el primer discurso de la noche en el búnker libertario. Salió al escenario pasadas las 22 horas, junto a Diego Santilli, otro de los grandes ganadores de la noche. “Olé, ole, ola, Colo, Colo”, cantaban los militantes. La ministra tuvo que esperar unos minutos para escuchar los cantitos a su favor. “Patricia senadora, Patricia senadora”, repetían abajo del escenario. “
LE PUEDE INTERESAR
El oficialismo ganó en Mendoza con tono violeta
LE PUEDE INTERESAR
El huracán libertario arrasó con los oficialismos en Santa Fe y Córdoba
“La Ciudad otra vez fue uno de los motores del cambio. Gracias por la confianza, por el coraje y por la esperanza”, dijo la ministra de Seguridad. Mencionó especialmente al Presidente, a Karina Milei, al asesor Santiago Caputo, y a Pilar Ramirez, la presidenta de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
La ministra de Seguridad votó en una escuela de Palermo en medio de un fuerte operativo de seguridad. “El lunes va a ser un día tranquilo, tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio”, pronosticó al salir de su lugar de votación.
Bullrich hasta ahora no dijo públicamente cuándo dejará el gabinete. En su entorno aseguran que estará, al menos, hasta fines de noviembre. Hasta ese momento, intentará que su sucesora sea Alejandra Monteoliva, su mano derecha en el Ministerio. “Es discípula del General (Oscar) Naranjo (Trujillo) en Colombia, fue secuestrada por la guerrilla, y se desempeñó como ministra de Córdoba. Además, tiene una destacada trayectoria como directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante cuatro años y, en los últimos años, trabajó como consultora en seguridad en Honduras y El Salvador”, la elogió Bullrich, en julio del año pasado, cuando asumió como secretaria de Seguridad.
Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Recalde salió a reconocer la derrota aunque no hizo mención a Javier Milei o La Libertad Avanza. Cabe recordar que obtuvo el 30,61% de los votos ante una fortalecida Patricia Bullrich que cosechó el 50,32% de los votos totales.
“Con la misma convicción de siempre que es defender al pueblo argentino de los ataques de un modelo de exclusión que viene de la Argentina y de afuera de la Argentina”, dijo Recalde en clara referencia al préstamo de Estados Unidos al gobierno nacional.
Y agregó: “Nuestras convicciones están intactas y repetimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, expresó y siguió: “A seguir militando y a seguir creciendo. Acá nadie afloja, acá nadie abandona, seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana con la que soñamos”.
Además destacó que el peronismo haya obtenido 4 diputados, uno más de los tres legisladores que ponía en juego en esta elección.
El actual senador y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, logró obtener una banca en el Congreso.
“Entramos al Congreso para representar a quienes quieren equilibrio, sensatez y empatía.Vamos a seguir trabajando por una vida mejor para cada argentino y cada argentina”, expresó el dirigente radical, que obtuvo 85.131 votos, el 6%, y quedó cuarto detrás del Frente de Izquierda.
“Tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio” (Bullrich)
Patricia Bullrich al ingresar al búnker de La Libertad avanza en el hotel libertados/na
Mariano Recalde al emitir su voto en una escuela porteña/x
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí