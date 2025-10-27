Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |¿un nuevo liderazgo porteño?

Amplio triunfo de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires

La ministra ganó por amplio margen y se consolida en la ciudad de Buenos Aires. Fuerza Patria obtuvo un diputado más

Amplio triunfo de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich al ingresar al búnker de La Libertad avanza en el hotel libertados/na

27 de Octubre de 2025 | 03:00
Edición impresa

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) ganó por amplio margen en la ciudad de Buenos Aires frente al peronismo nucleado en el sello Fuerza Patria (FP), Patricia Bullrich cosechó el 50% en la elección de senadores (la otra banca tambié queda para el LLA con el economista Agustín Monteverde. Veinte puntos atrás quedó el kirchnerista Mariano Recalde, que igual renueva la banca. En Diputados, Fargosi sacó el 47% e Itaí Hagman el 27%. Fue electa también Miriam Bregman con el 9% de los votos.

En CABA se pusieron en juego 13 bancas en Diputados y los 3 senadores del distrito. En particular, la ciudad gobernada por Jorge Macri representa al 7% del padrón nacional, por lo que constituyó una victoria importante para el oficialismo.

Una sorpresa de la noche fue la elección que hizo la izquierda en la categoría de Diputados: la lista del FIT, encabezada por Bregman se llevó el 9,09% de los votos. No obstante, por el sistema D´Hondt, este porcentaje solo le alcanza por renovar su banca. Por otro lado, en el Senado la izquierda se llevó el 5%, por lo que no logra quedarse con ninguno de los tres lugares en juego.

La lista de Ciudadanos Unidos, encabezada por Martín Lousteau en Diputados y Graciela Ocaña en Senadores, sacó el 6% en primera categoría y 5,10% en la segunda. De esta manera, Losteau conserva su banca pero Ocaña no logra entrar a la Cámara alta, por mucha diferencia.

GEN, la lista encabezada por Facundo Manes en el Senado, sacó el 2,31%, por lo que tampoco logra entrar. Lo mismo aplica para la lista Movimiento Ciudadano, con el rosarino Estaban Paulón a la cabeza, que obtuvo el 0,98% de los votos. La lista de diputados de Ricardo López Murphy, Alianza Potencia, se quedó con el 5%, pero tampoco logró un lugar.

“Gracias por la confianza”, dijo Bullrich

Bullrich fue la encargada de dar el primer discurso de la noche en el búnker libertario. Salió al escenario pasadas las 22 horas, junto a Diego Santilli, otro de los grandes ganadores de la noche. “Olé, ole, ola, Colo, Colo”, cantaban los militantes. La ministra tuvo que esperar unos minutos para escuchar los cantitos a su favor. “Patricia senadora, Patricia senadora”, repetían abajo del escenario. “

LE PUEDE INTERESAR

El oficialismo ganó en Mendoza con tono violeta

LE PUEDE INTERESAR

El huracán libertario arrasó con los oficialismos en Santa Fe y Córdoba

“La Ciudad otra vez fue uno de los motores del cambio. Gracias por la confianza, por el coraje y por la esperanza”, dijo la ministra de Seguridad. Mencionó especialmente al Presidente, a Karina Milei, al asesor Santiago Caputo, y a Pilar Ramirez, la presidenta de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad votó en una escuela de Palermo en medio de un fuerte operativo de seguridad. “El lunes va a ser un día tranquilo, tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio”, pronosticó al salir de su lugar de votación.

Bullrich hasta ahora no dijo públicamente cuándo dejará el gabinete. En su entorno aseguran que estará, al menos, hasta fines de noviembre. Hasta ese momento, intentará que su sucesora sea Alejandra Monteoliva, su mano derecha en el Ministerio. “Es discípula del General (Oscar) Naranjo (Trujillo) en Colombia, fue secuestrada por la guerrilla, y se desempeñó como ministra de Córdoba. Además, tiene una destacada trayectoria como directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante cuatro años y, en los últimos años, trabajó como consultora en seguridad en Honduras y El Salvador”, la elogió Bullrich, en julio del año pasado, cuando asumió como secretaria de Seguridad.

Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Recalde salió a reconocer la derrota aunque no hizo mención a Javier Milei o La Libertad Avanza. Cabe recordar que obtuvo el 30,61% de los votos ante una fortalecida Patricia Bullrich que cosechó el 50,32% de los votos totales.

“Con la misma convicción de siempre que es defender al pueblo argentino de los ataques de un modelo de exclusión que viene de la Argentina y de afuera de la Argentina”, dijo Recalde en clara referencia al préstamo de Estados Unidos al gobierno nacional.

Y agregó: “Nuestras convicciones están intactas y repetimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, expresó y siguió: “A seguir militando y a seguir creciendo. Acá nadie afloja, acá nadie abandona, seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana con la que soñamos”.

Además destacó que el peronismo haya obtenido 4 diputados, uno más de los tres legisladores que ponía en juego en esta elección.

Lousteau, detrás de la izquierda

El actual senador y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, logró obtener una banca en el Congreso.

“Entramos al Congreso para representar a quienes quieren equilibrio, sensatez y empatía.Vamos a seguir trabajando por una vida mejor para cada argentino y cada argentina”, expresó el dirigente radical, que obtuvo 85.131 votos, el 6%, y quedó cuarto detrás del Frente de Izquierda.

“Tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio” (Bullrich)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Patricia Bullrich al ingresar al búnker de La Libertad avanza en el hotel libertados/na

Mariano Recalde al emitir su voto en una escuela porteña/x

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país

La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
Últimas noticias de Política y Economía

Bessent saludó a Milei y aseguró que el país "se encamina hacia un futuro económico brillante"

Se disparan las acciones de las empresas argentinas en Wall Street tras el triunfo libertario

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
Deportes
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los objetivos por cumplir para el Pincha
El Pincha retoma sus trabajos en City Bell
Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026
La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
VIDEO. Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
Espectáculos
De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto
¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?
“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon
Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro
“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla