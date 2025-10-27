Amplio triunfo de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) ganó por amplio margen en la ciudad de Buenos Aires frente al peronismo nucleado en el sello Fuerza Patria (FP), Patricia Bullrich cosechó el 50% en la elección de senadores (la otra banca tambié queda para el LLA con el economista Agustín Monteverde. Veinte puntos atrás quedó el kirchnerista Mariano Recalde, que igual renueva la banca. En Diputados, Fargosi sacó el 47% e Itaí Hagman el 27%. Fue electa también Miriam Bregman con el 9% de los votos.

En CABA se pusieron en juego 13 bancas en Diputados y los 3 senadores del distrito. En particular, la ciudad gobernada por Jorge Macri representa al 7% del padrón nacional, por lo que constituyó una victoria importante para el oficialismo.

Una sorpresa de la noche fue la elección que hizo la izquierda en la categoría de Diputados: la lista del FIT, encabezada por Bregman se llevó el 9,09% de los votos. No obstante, por el sistema D´Hondt, este porcentaje solo le alcanza por renovar su banca. Por otro lado, en el Senado la izquierda se llevó el 5%, por lo que no logra quedarse con ninguno de los tres lugares en juego.

La lista de Ciudadanos Unidos, encabezada por Martín Lousteau en Diputados y Graciela Ocaña en Senadores, sacó el 6% en primera categoría y 5,10% en la segunda. De esta manera, Losteau conserva su banca pero Ocaña no logra entrar a la Cámara alta, por mucha diferencia.

GEN, la lista encabezada por Facundo Manes en el Senado, sacó el 2,31%, por lo que tampoco logra entrar. Lo mismo aplica para la lista Movimiento Ciudadano, con el rosarino Estaban Paulón a la cabeza, que obtuvo el 0,98% de los votos. La lista de diputados de Ricardo López Murphy, Alianza Potencia, se quedó con el 5%, pero tampoco logró un lugar.

“Gracias por la confianza”, dijo Bullrich

Bullrich fue la encargada de dar el primer discurso de la noche en el búnker libertario. Salió al escenario pasadas las 22 horas, junto a Diego Santilli, otro de los grandes ganadores de la noche. “Olé, ole, ola, Colo, Colo”, cantaban los militantes. La ministra tuvo que esperar unos minutos para escuchar los cantitos a su favor. “Patricia senadora, Patricia senadora”, repetían abajo del escenario. “

“La Ciudad otra vez fue uno de los motores del cambio. Gracias por la confianza, por el coraje y por la esperanza”, dijo la ministra de Seguridad. Mencionó especialmente al Presidente, a Karina Milei, al asesor Santiago Caputo, y a Pilar Ramirez, la presidenta de LLA en la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad votó en una escuela de Palermo en medio de un fuerte operativo de seguridad. “El lunes va a ser un día tranquilo, tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio”, pronosticó al salir de su lugar de votación.

Bullrich hasta ahora no dijo públicamente cuándo dejará el gabinete. En su entorno aseguran que estará, al menos, hasta fines de noviembre. Hasta ese momento, intentará que su sucesora sea Alejandra Monteoliva, su mano derecha en el Ministerio. “Es discípula del General (Oscar) Naranjo (Trujillo) en Colombia, fue secuestrada por la guerrilla, y se desempeñó como ministra de Córdoba. Además, tiene una destacada trayectoria como directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante cuatro años y, en los últimos años, trabajó como consultora en seguridad en Honduras y El Salvador”, la elogió Bullrich, en julio del año pasado, cuando asumió como secretaria de Seguridad.

Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Recalde salió a reconocer la derrota aunque no hizo mención a Javier Milei o La Libertad Avanza. Cabe recordar que obtuvo el 30,61% de los votos ante una fortalecida Patricia Bullrich que cosechó el 50,32% de los votos totales.

“Con la misma convicción de siempre que es defender al pueblo argentino de los ataques de un modelo de exclusión que viene de la Argentina y de afuera de la Argentina”, dijo Recalde en clara referencia al préstamo de Estados Unidos al gobierno nacional.

Y agregó: “Nuestras convicciones están intactas y repetimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, expresó y siguió: “A seguir militando y a seguir creciendo. Acá nadie afloja, acá nadie abandona, seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana con la que soñamos”.

Además destacó que el peronismo haya obtenido 4 diputados, uno más de los tres legisladores que ponía en juego en esta elección.

Lousteau, detrás de la izquierda

El actual senador y candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, logró obtener una banca en el Congreso.

“Entramos al Congreso para representar a quienes quieren equilibrio, sensatez y empatía.Vamos a seguir trabajando por una vida mejor para cada argentino y cada argentina”, expresó el dirigente radical, que obtuvo 85.131 votos, el 6%, y quedó cuarto detrás del Frente de Izquierda.

“Tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio” (Bullrich)