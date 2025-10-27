Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025.- Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

27 de Octubre de 2025 | 00:08

La ola libertaria que se impuso en la elección nacional de ayer también llegó a La Plata, donde el 44,14 por ciento de los electores locales eligieron la lista de diputados nacionales de La Libertad
Avanza, ante el 38,84 por ciento de los que optaron por la nómina nacional de Fuerza Patria. La diferencia entre el primero y el segundo fue del 5,34 por ciento, dejando
en tercer lugar, muy por debajo a la izquierda, el FIT, con el 5,45 por ciento.

En La Plata, el voto barrio por barrio:

Circuito 508A, barrio La Granja

Circuito 508, BARRIO LA GRANJA

Circuito 505B, EL PELIGRO

Circuito 505A, ARTURO SEGUI

Circuito 505, villa elisa

Circuito 504A, Gonnet

Circuito 504,m City Bell - Savoia

Circuito 503 A, Gorina

Circuito 503, Abasto

Circuito 502 Tolosa - Ringuelet

Circuito 501, La Cumbre

Circuito 498, Poblet - Oliden

Circuito 497F, El retiro

Circuito 497 E, barrio Renabap

Circuito 497D, El Retiro

Circuito 497 C, Renabap 46 - El Triunfo

Circuito 497B, Los Hornos

Circuito 497A, Poblet

Circuito 497, Los Hornos

Circuito 496F

Circuito 496

Circuito 496D, Ignacio Correas

Circuito 496C, Arana

Circuito 496B, Barrio Aeropuerto

496A, Villa Montoro

Circuito 496, Villa Elvira

Circuito 495, Casco Urbano

Circuito 493, MELCHOR ROMERO

Circuito 488, Casco

Circuito 487, Casco

Circuito 486, CASCO

Circuito 485, CASCO

Circuito 484, CASCO

Circuito 482, CASCO

Circuito 481, CASCO

Circuito 483, CASCO

Circuito 480, CASCO

Circuito 477, CASCO

Circuito 476, CASCO

Circuito 475, CASCO

Circuito 474, CASCO

Circuito 473, CASCO

Circuito 472, CASCO

Circuito 471, CASCO

Circuito 469, CASCO

Circuito 468, CASCO

Circuito 467, CASCO

Circuito 466, CASCO

Circuito 465, CASCO

Circuito 464, CASCO

Circuito 463, CASCO

Circuito 462, CASCO

Circuito 461, CASCO

Circuito 460, CASCO

Circuito 461, CASCO

Circuito 520, CASCO

Circuito 519, CASCO

Circuito 518, CASCO

Circuito 517, CASCO

Circuito 516, CASCO

CIRCUITO 509a, OLMOS

CIRCUITO 509A, ABASTO

CIRCUITO 508G, CASCO - EL MONDONGO

CIRCUITO 508F, CASCO - EL MONDONGO

CIRCUITO 508e, BARRIO SANTA ROSAS

CIRCUITO 508d, BARRIO NUEVO

CIRCUITO 508C, EL RETIRO

CIRCUITO 508B, EL PELIGRO

