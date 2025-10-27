Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La ola libertaria que se impuso en la elección nacional de ayer también llegó a La Plata, donde el 44,14 por ciento de los electores locales eligieron la lista de diputados nacionales de La Libertad

Avanza, ante el 38,84 por ciento de los que optaron por la nómina nacional de Fuerza Patria. La diferencia entre el primero y el segundo fue del 5,34 por ciento, dejando

en tercer lugar, muy por debajo a la izquierda, el FIT, con el 5,45 por ciento.

En La Plata, el voto barrio por barrio: