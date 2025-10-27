Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años
Los números del Cartonazo: pozo de $6 millones, línea de $300 mil y un auto 0KM o $20 millones
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Con los profesores y puja en 4 facultades, se abre el calendario electoral en la UNLP
En noviembre, viajar en colectivo será más caro: otra suba del boleto
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Los números de la suerte del lunes 27 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
Elecciones 2025: Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional
VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única
El huracán libertario arrasó con los oficialismos en Santa Fe y Córdoba
La ola libertaria que se impuso en la elección nacional de ayer también llegó a La Plata, donde el 44,14 por ciento de los electores locales eligieron la lista de diputados nacionales de La Libertad
Avanza, ante el 38,84 por ciento de los que optaron por la nómina nacional de Fuerza Patria. La diferencia entre el primero y el segundo fue del 5,34 por ciento, dejando
en tercer lugar, muy por debajo a la izquierda, el FIT, con el 5,45 por ciento.
En La Plata, el voto barrio por barrio:
Circuito 508A, barrio La Granja
Circuito 508, BARRIO LA GRANJA
Circuito 505B, EL PELIGRO
Circuito 505A, ARTURO SEGUI
Circuito 505, villa elisa
Circuito 504A, Gonnet
Circuito 504,m City Bell - Savoia
Circuito 503 A, Gorina
Circuito 503, Abasto
Circuito 502 Tolosa - Ringuelet
Circuito 501, La Cumbre
Circuito 498, Poblet - Oliden
Circuito 497F, El retiro
Circuito 497 E, barrio Renabap
Circuito 497D, El Retiro
Circuito 497 C, Renabap 46 - El Triunfo
Circuito 497B, Los Hornos
Circuito 497A, Poblet
Circuito 497, Los Hornos
Circuito 496F
Circuito 496
Circuito 496D, Ignacio Correas
Circuito 496C, Arana
Circuito 496B, Barrio Aeropuerto
496A, Villa Montoro
Circuito 496, Villa Elvira
Circuito 495, Casco Urbano
Circuito 493, MELCHOR ROMERO
Circuito 488, Casco
Circuito 487, Casco
Circuito 486, CASCO
Circuito 485, CASCO
Circuito 484, CASCO
Circuito 482, CASCO
Circuito 481, CASCO
Circuito 483, CASCO
Circuito 480, CASCO
Circuito 477, CASCO
Circuito 476, CASCO
Circuito 475, CASCO
Circuito 474, CASCO
Circuito 473, CASCO
Circuito 472, CASCO
Circuito 471, CASCO
Circuito 469, CASCO
Circuito 468, CASCO
Circuito 467, CASCO
Circuito 466, CASCO
Circuito 465, CASCO
Circuito 464, CASCO
Circuito 463, CASCO
Circuito 462, CASCO
Circuito 461, CASCO
Circuito 460, CASCO
Circuito 461, CASCO
Circuito 520, CASCO
Circuito 519, CASCO
Circuito 518, CASCO
Circuito 517, CASCO
Circuito 516, CASCO
CIRCUITO 509a, OLMOS
CIRCUITO 509A, ABASTO
CIRCUITO 508G, CASCO - EL MONDONGO
CIRCUITO 508F, CASCO - EL MONDONGO
CIRCUITO 508e, BARRIO SANTA ROSAS
CIRCUITO 508d, BARRIO NUEVO
CIRCUITO 508C, EL RETIRO
CIRCUITO 508B, EL PELIGRO
