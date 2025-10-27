Macri espera refuerzos en el equipo y en la gestión

El expresidente de la Nación Mauricio Macri emitió su voto y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de optimismo y reflexión a los ciudadanos, destacando la importancia de renovar la esperanza, participar activamente y ejercer el voto sin caer en la dicotomía entre cambio y pasado.

En ese marco, remarcó que el eje central del debate político debe estar puesto en “aplicar sentido común a las cosas que están pasando”, más que en los enfrentamientos partidarios.

El exmandatario sostuvo que espera que el Gobierno avance en una agenda de cambios estructurales, con el objetivo de reforzar su equipo y mejorar la gobernabilidad, en línea con el reclamo social de estabilidad y crecimiento. “Espero que el gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo y la gobernabilidad. Es lo que el país necesita para poder crecer”, afirmó.

Espera un llamado

Consultado sobre la posibilidad de colaborar con la gestión, Macri aseguró que está “a disposición para contribuir a la gobernabilidad y al cambio”, aunque aclaró que hasta el momento no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei. “Espero un llamado para poder dialogar sobre acuerdos y consensos que fortalezcan la gestión”, señaló.

Finalmente, el expresidente se refirió a las expectativas económicas tras los comicios y manifestó su confianza en una reacción mesurada de los mercados. “Si el gobierno plantea cambios en serio y consolida la gobernabilidad, eso reforzará los esfuerzos por sacar a la Argentina de la crisis que heredó”, concluyó.

Mientras, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, consultado sobre las declaraciones de la candidata presidencial Patricia Bullrich, quien había manifestado su disconformidad por la falta de apoyo del PRO en la campaña, defendió la labor de su espacio: “A mí no me tocó ser candidato, pero nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días. Tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia, y cada uno tiene sus roles”, afirmó.