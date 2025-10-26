Mariano Cowen y el oficialismo no irán por la reelección en Gimnasia: el comunicado oficial

En la noche y mientras todos estaban pendientes de las elecciones legislativas, el Club Gimnasia y Esgrima La Plata presentó sus números del Balance 2024/25 y al mismo tiempo confirmó que no se presentará a las elecciones del mes de noviembre.

“Creemos que es momento de dar paso a una nueva conducción”, explicó el oficialismo en un escueto comunicado que antecede a los números que serán presentados a los socios en la Asamblea Anual Ordinaria a desarrollarse el próximo jueves 30 de octubre. La noticia no sorprendió debido al momento por el que atraviesa el Club.

En cuanto a los números del Balance, el ejercicio 2024/25 arrojó un superávit de 4.022.179.754 de pesos, otra vez positivo pero inferior a los 5 mil millones de pesos del ejercicio anterior.

En este Ejercicio se incluyen las ventas de Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez.

Al mismo tiempo la nota saliente es el crecimiento del Pasivo que trepó a $ 14.173.838.766 el número más alto, creciendo en más de mil millones de pesos respecto al del año pasado. De esa cifra 4 mil millones corresponde al Pasivo no corriente.

Si bien el número del Ejercicio es positivo y el Pasivo trepa a poco más de 11 millones de dólares (una cifra manejable para un Club con fútbol) se espera una Asamblea caliente debido al momento futbolístico del primer equipo que pelea por no descender y la situación institucional no es la mejor y existe demasiada incertidumbre.

En tanto en el Balance se destaca como un gran logro del Área Legal del Club una significativa reducción en el juicio que mantenía con el ex entrenador Ángel Cappa, a quien el Juzgado Nacional del Trabajo n° 46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenara al club a pagar los montos de demanda (unos 28 millones de pesos) más el 21% de costas (abogado y perito), ahora las acreencias a abonar representan el 2% de los valores reclamados por el despido del cuerpo técnico, en el año 2011.