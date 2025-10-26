Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Deportes |BALANCE TRIPERO

Mariano Cowen y el oficialismo no irán por la reelección en Gimnasia: el comunicado oficial

Mariano Cowen y el oficialismo no irán por la reelección en Gimnasia: el comunicado oficial
26 de Octubre de 2025 | 23:39

Escuchar esta nota

En la noche y mientras todos estaban pendientes de las elecciones legislativas, el Club Gimnasia y Esgrima La Plata presentó sus números del Balance 2024/25 y al mismo tiempo confirmó que no se presentará a las elecciones del mes de noviembre.

“Creemos que es momento de dar paso a una nueva conducción”, explicó el oficialismo en un escueto comunicado que antecede a los números que serán presentados a los socios en la Asamblea Anual Ordinaria a desarrollarse el próximo jueves 30 de octubre. La noticia no sorprendió debido al momento por el que atraviesa el Club.

En cuanto a los números del Balance, el ejercicio 2024/25 arrojó un superávit de 4.022.179.754 de pesos, otra vez positivo pero inferior a los 5 mil millones de pesos del ejercicio anterior.

En este Ejercicio se incluyen las ventas de Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez.

Al mismo tiempo la nota saliente es el crecimiento del Pasivo que trepó a $ 14.173.838.766 el número más alto, creciendo en más de mil millones de pesos respecto al del año pasado. De esa cifra 4 mil millones corresponde al Pasivo no corriente.

Si bien el número del Ejercicio es positivo y el Pasivo trepa a poco más de 11 millones de dólares (una cifra manejable para un Club con fútbol) se espera una Asamblea caliente debido al momento futbolístico del primer equipo que pelea por no descender y la situación institucional no es la mejor y existe demasiada incertidumbre.

LE PUEDE INTERESAR

"Hice 50 vueltas arrastrándome": Franco Colapinto, tras salir último en el GP de México

LE PUEDE INTERESAR

GP de México: Norris fue el más veloz y Colapinto terminó 16º detrás de Gasly

En tanto en el Balance se destaca como un gran logro del Área Legal del Club una significativa reducción en el juicio que mantenía con el ex entrenador Ángel Cappa, a quien el  Juzgado Nacional del Trabajo n° 46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenara al club a pagar los montos de demanda (unos 28 millones de pesos) más el 21% de costas (abogado y perito), ahora  las acreencias a abonar representan el 2% de los valores reclamados por el despido del cuerpo técnico, en el año 2011.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
+ Leidas

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre

Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso

Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos

Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso

“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon

En pleno robo, le ofrecieron un vaso de agua a la víctima

“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Últimas noticias de Deportes

"Hice 50 vueltas arrastrándome": Franco Colapinto, tras salir último en el GP de México

GP de México: Norris fue el más veloz y Colapinto terminó 16º detrás de Gasly

El Real Madrid se impuso por 2 a 1 ante Barcelona en el primer clásico de la temporada

VIDEO.- Piñas van, piñas vienen: batalla campal en el clásico de San Isidro empañó la fiesta del rugby

Espectáculos
“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon
Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro
“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Todo por $2: demandan a Lizzo por tema donde habla de Sydney Sweeney y sus jeans
La hija del actor de “That 70’s Show” culpable de abuso se cambia el apellido
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso
Política y Economía
Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores
La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia
Axel Kicillof, desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata: "La situación del pueblo no va a mejorar con las mismas políticas"
"Cristina tenía razón": Mayra Mendoza reavivó la interna en el peronismo tras la derrota electoral
Elecciones 2025: Virginia Gallardo se convirtió en diputada nacional
La Ciudad
EN FOTOS: Así se vivió el domingo electoral en La Plata
VIDEO. El voto de Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única
VIDEO.- Se votó a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata
Este domingo salió en EL DIA el cupón para ganar un auto 0Km con el Super Cartonazo: pozo de $6.000.000 y línea de $300.000

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla