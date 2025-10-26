Mariano Cowen y el oficialismo no irán por la reelección en Gimnasia: el comunicado oficial

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia
La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia
Resultados oficiales: en La Plata, ganó La Libertad Avanza por más de cinco puntos
Euforia en el búnker de La Libertad Avanza: "Qué lindo está país pintado de violeta", dijo Milei
Elecciones 2025, resultados a nivel nacional: La Libertad Avanza se impuso en casi todo el país
Tras las elecciones, hubo fuertes subas del 17% en las acciones argentinas en Wall Street
Axel Kicillof, desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata: "La situación del pueblo no va a mejorar con las mismas políticas"
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
Elecciones 2025: cuál es la cotización del "dólar cripto", el único que opera el domingo
La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos
VIDEO. El voto de Amelia, una platense de 103 años que entró al grito de "le gané a Mirtha"
VIDEO.- Se votó a buen ritmo, rápido y con pocas quejas en La Plata
Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
VIDEO. Las reacciones de los platenses que por primera vez votaron con la Boleta Única
VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño
Murió Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Por Amor a Vos
"Hice 50 vueltas arrastrándome": Franco Colapinto, tras salir último en el GP de México
Robo al Louvre: detuvieron a dos sospechosos del ataque cuando estaban por salir del país
Javier Milei se photoshopeó y estallaron los memes: “Se puso la cara de Homelander”
VIDEO. El tenso cruce entre un periodista y un militante en la escuela donde votaba Milei: "Tomatela, te detesto"
Rostro abatido y sin maquillaje: Morena Rial desde la cárcel de Magdalena
P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Micros, basura, cementerio y más: así funcionan los servicios en La Plata este domingo de elecciones
EE UU y China de acercan: dieron un paso para bajar la tensión comercial
El bailecito de Donald Trump, para ponerle onda al bajar del avión
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la noche y mientras todos estaban pendientes de las elecciones legislativas, el Club Gimnasia y Esgrima La Plata presentó sus números del Balance 2024/25 y al mismo tiempo confirmó que no se presentará a las elecciones del mes de noviembre.
“Creemos que es momento de dar paso a una nueva conducción”, explicó el oficialismo en un escueto comunicado que antecede a los números que serán presentados a los socios en la Asamblea Anual Ordinaria a desarrollarse el próximo jueves 30 de octubre. La noticia no sorprendió debido al momento por el que atraviesa el Club.
En cuanto a los números del Balance, el ejercicio 2024/25 arrojó un superávit de 4.022.179.754 de pesos, otra vez positivo pero inferior a los 5 mil millones de pesos del ejercicio anterior.
En este Ejercicio se incluyen las ventas de Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez.
Al mismo tiempo la nota saliente es el crecimiento del Pasivo que trepó a $ 14.173.838.766 el número más alto, creciendo en más de mil millones de pesos respecto al del año pasado. De esa cifra 4 mil millones corresponde al Pasivo no corriente.
Si bien el número del Ejercicio es positivo y el Pasivo trepa a poco más de 11 millones de dólares (una cifra manejable para un Club con fútbol) se espera una Asamblea caliente debido al momento futbolístico del primer equipo que pelea por no descender y la situación institucional no es la mejor y existe demasiada incertidumbre.
LE PUEDE INTERESAR
"Hice 50 vueltas arrastrándome": Franco Colapinto, tras salir último en el GP de México
En tanto en el Balance se destaca como un gran logro del Área Legal del Club una significativa reducción en el juicio que mantenía con el ex entrenador Ángel Cappa, a quien el Juzgado Nacional del Trabajo n° 46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenara al club a pagar los montos de demanda (unos 28 millones de pesos) más el 21% de costas (abogado y perito), ahora las acreencias a abonar representan el 2% de los valores reclamados por el despido del cuerpo técnico, en el año 2011.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí