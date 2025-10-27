Tras el triunfo libertario, Milei piensa en relanzar el Gobierno y asegura que "lo peor ya pasó"

El presidente Javier Milei que "estábamos peor que en 2001 y 2002" y que "lo peor ya pasó", al tiempo que renovó su convocatoria a los gobernadores y la oposición dialoguista, mientras que tuvo un mensaje crítico a los dirigentes sindicales en cuanto a que "si los gremios piensan como negocios, están liquidados".

En declaraciones a A24 posterior al triunfo a nivel nacional que obtuvo ayer La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, incluida la victoria en provincia de Buenos Aires, Milei también elogió precisamente a quien encabezó la lista de candidatos a diputados por Provincia, Diego Santilli, al decir que fue "uno de los primeros" que creyó en la alianza entre libertarios y el PRO y que "la campaña que hizo fue admirable".

"La otra propuesta era destructiva", señaló en referencia a la oposición, haciendo foco en el kirchnersimo y la izquierda al asegurar que "nos torpedearon", "quisieron romper el equilibrio fiscal con 40 leyes" y que "la política dañina golpea a la economía".

En otro pasaje señaló que en la Argentina "había una crisis similar a la de Venezuela" y que el voto de ayer muestra "que los argentinos decidieron no volver al pasado", al tiempo que remarcó que "la pobreza cayó y los salarios subieron".

Y en un mensaje dirigido a la CGT y los dirigentes sindicales, Milei sostuvo que "no vamos por los derechos de nadie" y que "si los gremios piensan como negocios están liberados".

Respecto de los cambios de Gabinete que tiene en mente, luego del triunfo electoral, Milei vaticinó que las modificaciones en su equipo podría instrumentarse a partir del 10 de diciembre, con la nueva composición de las cámaras. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, indicó.

En la misma línea, remarcó: “El instrumento para eso es el nuevo Gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes no estamos entendiendo nada”. “La Cámara cambia el 10 de diciembre. Algo de tiempo tengo”, se escudó el día después de que La Libertad Avanza cosechó el 40,8% de los votos frente a Fuerza Patria que acumuló el 24,5 por ciento.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otras fuerzas políticas al tiempo que negó tensiones internas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”, sostuvo tras la consulta de incorporar referentes de espacios aliados.

Luego de la foto del pasado domingo, donde se mostró en el escenario junto al llamado "Triángulo de Hierro", Milei negó versiones de peleas internas. “¿Dónde estaban Karina Mieli y Santiago Caputo mientras daba el discurso? No va a cambiar eso. Ellos son los arquitectos de esto. Soy el divulgador, el que lleva las ideas, el que tiene la visión, pero al muñeco hay que hacerlo funcionar”.

Por su parte, destacó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de los rumores de salida y evitó dar detalles de los futuros cambios en el equipo de Gobierno. “(Guillermo Francos) tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno. Veremos a la luz del nuevo Gabinete cómo quedarán las cosas”, anticipó. “Me parece una falta de respeto que, a gente que ha hecho mucho, la agenda periodística los quiera sacar”, se escudó Milei, quien habló además de cambios forzados como el de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes deberán asumir a sus compromisos legislativos.

Por último, el jefe de Estado reveló que los nombres para suceder a los actuales funcionarios están en carpeta, aunque evitó hacerlos públicos. “Dar esas definiciones implica que van a ir arruinarle la vida antes de asumir. Necesito que las cosas funciones y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que están definidos están definidos y lo saben”, concluyó.