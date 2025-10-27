Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Política y Economía

“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Donald Trump a Javier Milei tras las elecciones

“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Donald Trump a Javier Milei tras las elecciones
27 de Octubre de 2025 | 01:47

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza logró un amplio respaldo a nivel nacional al superar el 40% de los votos. El oficialismo se impuso en 16 provincias, incluida Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar, consolidando su posición en el Congreso y fortaleciendo al Gobierno de cara a la segunda mitad de su mandato.

Donald Trump felicitó al Presidente

A través de su cuenta en Truth, Trump destacó el desempeño del mandatario argentino y expresó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. La publicación fue replicada por medios estadounidenses y latinoamericanos, marcando un nuevo gesto de respaldo político entre ambos líderes.

La victoria legislativa fue interpretada por analistas como un aval al rumbo económico del Gobierno y una señal de estabilidad para los próximos meses. Desde Washington, Trump consideró el resultado como “un éxito compartido” debido a la relación de alianza que mantiene con Milei y al apoyo que su administración brindó en las semanas previas a los comicios.

El mandatario estadounidense continúa su gira por Asia, que incluye escalas en Malasia y Japón, tras mantener una reunión con el presidente brasileño Lula da Silva en el inicio del recorrido. En ese marco, Trump busca avanzar en un acuerdo comercial con China, mientras sigue de cerca el escenario político argentino, que considera estratégico en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei

El regreso de una misa que prohibió Francisco

Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso

Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Últimas noticias de Política y Economía

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia

Axel Kicillof, desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata: "La situación del pueblo no va a mejorar con las mismas políticas"
Espectáculos
“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon
Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro
“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Todo por $2: demandan a Lizzo por tema donde habla de Sydney Sweeney y sus jeans
La hija del actor de “That 70’s Show” culpable de abuso se cambia el apellido
Deportes
Román Gómez: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los objetivos por cumplir para el Pincha
El Pincha retoma sus trabajos en City Bell
Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026
Boca se pone al día ante Barracas en un partido clave para la tabla anual
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla