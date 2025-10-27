“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Donald Trump a Javier Milei tras las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza logró un amplio respaldo a nivel nacional al superar el 40% de los votos. El oficialismo se impuso en 16 provincias, incluida Buenos Aires, y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar, consolidando su posición en el Congreso y fortaleciendo al Gobierno de cara a la segunda mitad de su mandato.

A través de su cuenta en Truth, Trump destacó el desempeño del mandatario argentino y expresó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. La publicación fue replicada por medios estadounidenses y latinoamericanos, marcando un nuevo gesto de respaldo político entre ambos líderes.

La victoria legislativa fue interpretada por analistas como un aval al rumbo económico del Gobierno y una señal de estabilidad para los próximos meses. Desde Washington, Trump consideró el resultado como “un éxito compartido” debido a la relación de alianza que mantiene con Milei y al apoyo que su administración brindó en las semanas previas a los comicios.

El mandatario estadounidense continúa su gira por Asia, que incluye escalas en Malasia y Japón, tras mantener una reunión con el presidente brasileño Lula da Silva en el inicio del recorrido. En ese marco, Trump busca avanzar en un acuerdo comercial con China, mientras sigue de cerca el escenario político argentino, que considera estratégico en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.