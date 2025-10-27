Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

El viaje que iba a durar 40 días se interrumpió el 20 de octubre en Jujuy por un arenal que le tumbó el rodado sobre su cuerpo

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Dierickx fue asistido después de estar más de una hora tendido con la moto sobre su cuerpo / EL DÍA

27 de Octubre de 2025 | 01:01
Edición impresa

El platense de 70 años Juan José Dierickx, salió de su casa con el sueño de viajar en moto por la ruta 40 recorriendo miles de kilómetros de norte a sur del país, algo que quería hacer desde que cumplió años, como un autoregalo. Un accidente lo dejó a mitad de camino y ya tuvo que emprender el regreso.

La travesía que estaba prevista hacerla entre 35 y 40 días, comenzó el 6 de octubre pasado pero se vio interrumpida el lunes 20 de octubre por un accidente que lo dejó varado en medio de un camino inhóspito de Jujuy.

Según explicó a este diario, el viaje falló por llevar sobrepeso y no quitarle libras a las cubiertas por lo que la moto no resistió al toparse con un arenal inesperado.

“El próximo año voy a llevar un tercio de lo que llevé esta vez porque cometí el error de llevar mucho peso. Cuando estaba tirado debajo de la moto, me dio miedo porque si no pasaba nadie y me quedaba ahí tirado de noche la iba a pasar feo. Por suerte la puedo contar”, señaló Dierickx.

Ya venía con algunos inconvenientes según explicó el motociclista. Cuando iba en su moto por el Paso de Jama, un camino fronterizo entre Chile y Argentina, ubicado a 4.200 metros de altura la travesía se complicó en un trayecto de ripio demasiado suelto en la zona de El Toro.

En ese tramo empinado se encontró con un banco de arena que no pudo sortear y cayó. La moto (Voge 300 cilindradas) que no pudo dominar, aplastó su pie derecho del que no pudo liberarse por su cuenta. “Estuve una hora y media con la moto encima de mi pie esperando a que pase alguien pero no pasaba nadie”, contó Juan.

Lo rescataron dos mujeres que iban de paso al trabajo y llamaron al SAME, lo trasladaron a una sala médica y luego lo internaron seis días en el hospital de Susques con un cuadro clínico de esguince.

En su aventura, el platense pudo recorrer Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Jujuy. De regreso a La Plata vuelve por la ruta 54 y por Tucumán cambiando el trayecto de viaje. “Como tengo el pie me es muy difícil continuar, me molesta y no lo quiero forzar, voy a volver despacio por el peso”, explicó.

GUÍA PARA VIAJAR EN MOTO

Para los aventureros, especialistas recomiendan salir en época seca y templada, con ropa térmica, evitar las rutas costeras del sur en invierno y consultar si hay cierres en pasos andinos.

Argentina presenta muchas zonas rurales y caminos de ripio que están en mal estado. En la Patagonia el viento lateral es muy fuerte en invierno, llevar la documentación necesaria y evitar manejar de noche.

Las aplicaciones útiles para planificar rutas seguras son: Windy, MAPS.ME, iOverlander y Google Maps offline, para rutas y puntos claves. Por último, viajar con equipaje ligero para dominar la moto en todo terreno.

 

IPS: pago para jubilados y pensionados, desde el jueves

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

