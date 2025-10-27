Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Un columnista de EL DIA anticipó que habría sorpresas en las elecciones
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Se disparan las acciones de las empresas argentinas en Wall Street tras el triunfo libertario
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Se cayó un enorme árbol en la avenida del Bosque y llegar a Berisso y Ensenada es un caos
Los números del Cartonazo: pozo de $6 millones, línea de $300 mil y un auto 0KM o $20 millones
Marcelo Tinelli sobre el triunfo de La Libertad Avanza: “Hasta que no termine esto..."
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Con los profesores y puja en 4 facultades, se abre el calendario electoral en la UNLP
En noviembre, viajar en colectivo será más caro: otra suba del boleto
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Los números de la suerte del lunes 27 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
Amplio triunfo de Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires
“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años que no asistieron a votar este domingo 26 de octubre y no justifiquen su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral, enfrentarán una serie de sanciones.
Según lo establece el Código Nacional Electoral en su artículo 125, se impondrá una multa económica que va de $50 a $500:
- $50 si no tenés infracciones previas sin regularizar.
- $100 si tenés una infracción previa sin regularizar.
- $200 si tenés dos infracciones previas sin regularizar.
- $400 si tenés tres infracciones previas sin regularizar.
- $500 si tenés cuatro o más infracciones previas sin regularizar.
El elector tiene 60 días después de la elección para presentar la justificación de su ausencia (por ejemplo, un certificado médico o la constancia de estar a más de 500 km).
Si el infractor no justifica su ausencia y no paga la multa, pasa a formar parte del Registro de Infractores al Deber de Votar.
La consecuencia más severa, según el Código Electoral, es que el infractor "no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección". También implica restricciones para realizar trámites como renovar el DNI, obtener el pasaporte o iniciar gestiones previsionales, hasta regularizar la situación.
LE PUEDE INTERESAR
Bessent saludó a Milei y aseguró que el país "se encamina hacia un futuro económico brillante"
Estos son los motivos válidos para la justificar que no fuiste a votar:
- Estar a más de 500 km del lugar de votación: se debe acreditar la distancia ante la autoridad policial o consular más cercana.
- Enfermedad o accidente comprobado con certificado médico extendido hasta 48 horas después del comicio.
- Ser mayor de 70 años: la ley libera de la obligación, aunque el voto permanece habilitado si la persona lo desea.
- Trabajar en servicios esenciales (fuerzas de seguridad, bomberos, salud) durante el horario de votación.
- Desempeñarse como autoridad de mesa o fiscal en una escuela distinta a la propia, imposibilitando emitir el sufragio allí.
- Estar el día de la elección fuera del país y registrar el pasaporte sellado de salida/entrada para justificar ante el consulado o dentro de los 60 días tras regresar.
Cualquiera de estos motivos debe subirse al sitio del Registro de Infractores dentro de ese plazo para quedar exento de la multa; de lo contrario, la sanción se activa en forma automática.
El trámite para justificar no haber votado ayer se realiza a partir del día siguiente de la elección y dentro de los 60 días siguientes. Hay 3 formas:
- Online (opción recomendada): Ingresá al Registro de infractores para acreditar tu ausencia del país en la fecha de las elecciones (https://infractores.padron.gob.ar/).
- Personalmente: Si estas en el exterior, dirigite a la Embajada o Consulado más cercano a la ciudad en la que te encuentres.
- Al volver al país, presentate ante la Secretaría Electoral que corresponda a tu domicilio en Argentina o ante la Cámara Nacional Electoral: Av. Leandro N. Alem 232, CABA.
Para mayor información, se puede consultar en el sitio web de las Elecciones 2025.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí