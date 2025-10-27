Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se disparan las acciones de las empresas argentinas en Wall Street tras el triunfo libertario

Suben hasta casi 36% en el llamado premarket y baja el llamado dólar cripto

Se disparan las acciones de las empresas argentinas en Wall Street tras el triunfo libertario
27 de Octubre de 2025 | 07:21

Escuchar esta nota

La victoria a nivel nacional de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de este domingo provocaron una fuerte suba de las acciones locales en el denominado “overnight” de Wall Street, antes de la apertura de la jornada de este lunes, con alzas de hasta el 35%.

Los papeles de YPF subieron 26%, los de Banco Galicia 35%, los de BBVA 35,8%, Banco Macro 35,4%, Pampa Energía 20,7%, Central Puerto 23,4%, Edenor 24,2% y Mercado Libre 7%.

No todos los ADRs locales cotizan en el mercado overnight, que operan en el este de EEUU, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

En el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados de la elección de medio término, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, 8 por ciento por debajo de la misma cotización del arranque de la jornada que fue de 1.585 pesos.

La relevancia del dólar cripto se debe a que es un indicador que anticipa la cobertura, en especial cuando los mercados tradicionales están cerrados, como este domingo a la noche a la espera de los resultados.

A su vez, sus datos deben interpretarse de modo limitado, porque es un mercado muy pequeño.

El dólar cripto cayó un 5%. Desde el cierre de los comicios la tendencia se puso vendedora en Lemon, y el volumen de venta del cripto dólar se triplicó frente a la hora anterior.

