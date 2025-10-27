Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se cayó un enorme árbol en la avenida del Bosque y llegar a Berisso y Ensenada es un caos

Se cayó un enorme árbol en la avenida del Bosque y llegar a Berisso y Ensenada es un caos
27 de Octubre de 2025 | 08:10

Escuchar esta nota

  

Un árbol de enormes dimensiones cayó esta madrugada sobre la Avenida 52 a la altura del Bosque y restringió el tránsito en el carril que comunica con la Avenida 122. La situación causaba problemas a los automovilistas que habitualmente usan esa arteria para saldar la comunicación de las tres ciudades: La Plata, Berisso y Ensenada. 

Se creo que el ejemplar quedó resentido tras el temporal del fin de semana y que finalmente se vino a pique con la leve lluvia de la madrugada de hoy. 

Ahora se encuentra atravesado sobre la Avenida 52 en el carril que va hacia 122. 

"Los automovilistas no podemos pasar. No hay nadie, ni policías. Es importante que monten un operativo y remuevan el árbol antes de que se produzca un accidente", alertaron los conductores que se toparon con este escollo y tuvieron que retornar hacia uno y optar por vías alternativas para pasar a Berisso y Ensenada. 

