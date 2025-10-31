Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata

Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
31 de Octubre de 2025 | 07:34

En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.

Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.  

Descuento en supermercados

Este jueves, viernes y sábados, los vecinos de La Plata podrán aprovechar la oportunidad en la cadena ChangoMás que ofrecerá un 20% de descuento. 

La promo es sin tope de reintegro y con devolución en el momento. Además es acumulable con productos en oferta, según se informó.

Una por una, todos las promos de Cuenta DNI

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: 

• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura    

• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.  

• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.  

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.  

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

