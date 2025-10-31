Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata

Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.
Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.
Este jueves, viernes y sábados, los vecinos de La Plata podrán aprovechar la oportunidad en la cadena ChangoMás que ofrecerá un 20% de descuento.
La promo es sin tope de reintegro y con devolución en el momento. Además es acumulable con productos en oferta, según se informó.
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).
• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
