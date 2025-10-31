Se demora la reunión entre Milei y Macri

El presidente Javier Milei volverá a reunirse con el ex mandatario Mauricio Macri, este viernes a la noche, en plena reestructuración del Gabinete y en medio de la búsqueda de consensos que permitan impulsar reformas como la laboral y tributaria, entre otras.

Milei concretará el encuentro con Macri después de la reunión que mantuvo con 20 gobernadores de distintos sectores políticos en la Casa Rosada, en la Residencia de Olivos, donde volverá a agasajar a su comensal con el clásico menú de milanesas y ensalada.

Si bien estaba previsto que el intercambio tuviera lugar en horas del mediodía, finalmente será por la noche.

El propio Macri había confirmado la reedición de los encuentros con Milei y anticipó incluso algunos puntos del temario. “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, contó el pasado miércoles, desde Chile, durante el discurso que brindó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp.

Asimismo, marcó las claves del mensaje que repetirá mañana ante el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, completó.

Por su parte, reafirmó que el PRO, el espacio que fundó, "está más vivo que nunca" y anticipó que tendrá un candidato "competitivo" para 2027. Sus dichos no fueron tomados con gran trascendencia en Casa Rosada que asegura que para el 2027 todavía resta tiempo. “Es lo que tiene que hacer. Imagino que no está hablando de él porque hizo referencia a un candidato competitivo”, ironizó una importante voz del Gabinete.

“No nos preocupa para nada. Es una frase totalmente intrascendente”, sostuvieron en otro despacho al respecto.