Espectáculos |Una mezcla única de balada, ópera y rock en menos de seis minutos

A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen 

31 de Octubre de 2025 | 08:18

Escuchar esta nota

La histórica canción de la banda británica Queen cumple 50 años. Bohemian Rhapsody formaba parte del disco A night at the opera de 1975.

Un tema sobre un hombre condenado que se vuelve himno de la libertad.

Con 5:55 minutos de duración y con una sección de ópera en el medio, desafió las reglas de la industria musical. Así, llegó al primer puesto de los rankings musicales en Reino Unido cuando se lanzó y se mantuvo allí durante nueve semanas.

En ese contexto, Freddie Mercury escribió la mayor parte de la canción en su casa de Londres: "Freddie me invitó a su departamento en la calle Holland en Kensington y cuando entré lo primero que me sorprendió fue que estaba escuchando el tema Cabaret de Liza Minnelli, lo cual no encajaba con el grupo de rock", describió John Reid, quien fuera manager de Queen entre 1975 y 1978.

"En su habitación había un piano con velas sobre él, que estaba ubicado en la cabecera de la cama. Así que cuando Freddie se despertaba y quería tocar lo único que hacía era estirar el brazo. Creo que así empezó Bohemian Rhapsody, tocando al revés", le dijo Reid a la BBC en el documental "La historia de Bohemian Rhapsody", de 2004.

Por otra parte, vale recordar que, el tema musical se grabó en los estudios Rockfield de Gales en agosto de 1975: "Tuvimos que ser muy pacientes cuando la hicimos, porque la canción tiene muchos espacios. Fue un poco confuso", confesó Roger Taylor, baterista de Queen.

"Todo estaba en la cabeza de Freddie antes de que empezáramos", añadió Brian May, guitarrista de la banda.

Las voces de May, Mercury y Taylor son las que aparecen en Bohemian Rhapsody, incluso en las partes de ópera.

Los músicos tardaron tres semanas en grabar la canción completa y ensayaron sus partes vocales continuamente entre 10 a 12 horas por día.

"Estábamos muy entusiasmados por ver hasta dónde podíamos llegar. Tuvimos suerte. Creamos una buena química en las voces", contó Taylor.

"Brian tiene un voz baja, Freddie tenía esa voz increíble e interminable, y yo podía hacerlo bien en los altos", explicó a la BBC.

John Deacon, bajista de Queen, decidió que no quería cantar.

Pese a la expectativa dentro de grupo, el proceso de grabación y luego de mezcla a veces no fue sencillo.

"Había momentos en los que no fue fácil", confesó el productor de la banda Roy Thomas Baker.

"Freddie tenía papeles por todos lados, dibujos, y pequeños 'galileos', todo en papel y lápiz. Parecía un rompecabezas, pero era más organizado de lo que parecía", agregó.

Cuando el álbum se terminó, la banda tenía que elegir un single para vender el disco. Y con casi 6 minutos, Bohemian Rhapsody era una apuesta muy arriesgada.

El manager John Reid le mostró la canción a un par de conocidos para saber su opinión y uno de ellos fue el músico británico Elton John. "Están muy locos", fue su respuesta.

Pese a varias críticas, la eligieron de todos modos y Bohemian Rhapsody empezó a sonar en las radios.

"Teníamos que hacer un álbum que nos salvara. Todavía disfruto escuchando el disco completo porque esa fue la manera en que lo diseñamos y Bohemian Rhapsody es la joya de esa corona", le dijo Brian May a la BBC en 2004.

Pero, el problema comenzó cuando se dieron cuenta que no podían tocar en vivo Bohemian Rhapsody.

Entonces hicieron un video. Solo les tomó 4 horas grabarlo y en noviembre de 1975 ya estaba al aire en lo que representó un momento único en la historia de la música.

"Cuando vi el video fue todo una rareza", confesó Slash, guitarrista de la banda estadounidense Guns N' Roses. 

Finalmente, el mencionado video se popularizó de manera inmediata: "Recuerdo haber ido a una tienda de discos y había álbumes de Queen por todas partes. Tomé uno y estaba tan feliz y emocionada por estar comprando algo de mi hijo que era número uno", contó Jer Bulsara, madre de Freddie Mercury.

 

