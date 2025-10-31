De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El robo ocurrió en 29 entre 47 y 48, cuando tres ladrones armados se metieron por la claraboya del baño
Un nuevo hecho de inseguridad conmocionó al barrio de La Loma. Esta vez, la víctima fue un jubilado de 88 años que, mientras dormía en su vivienda, fue sorprendido por tres delincuentes armados que irrumpieron en plena madrugada. Aunque el hombre no sufrió heridas, el episodio dejó una profunda sensación de miedo e impotencia que se suma a la creciente preocupación de los vecinos por la inseguridad en la zona.
Según pudo saber EL DIA, el robo ocurrió en una vivienda ubicada sobre 29, entre 47 y 48, una zona donde los vecinos suelen conocerse entre sí. Según el relato de la víctima, los asaltantes ingresaron por una claraboya del baño, lo que sugiere que conocían los movimientos de la casa o la estructura del lugar. Se trataba de tres hombres vestidos de negro, con guantes, el rostro cubierto y uno de ellos armado con una pistola.
El jubilado dormía cuando escuchó ruidos extraños provenientes del interior de la vivienda. En cuestión de segundos, los ladrones ya estaban dentro de su habitación. Uno de ellos se quedó junto a la víctima mientras los otros dos revisaban los ambientes, revolviendo cajones y muebles, en busca de dinero o elementos de valor. “Querían plata, nada más”, relató más tarde el hombre a los oficiales que acudieron al lugar.
Lo cierto es que los delincuentes le exigieron que entregara los ahorros que tenía guardados en su casa y, según su testimonio, mantuvieron un tono “correcto”, sin ejercer violencia física, aunque el miedo fue inevitable.
Durante varios minutos, los ladrones permanecieron dentro de la vivienda, generando desorden y daños en distintos ambientes. El jubilado, descalzo y aturdido por la situación, observó cómo uno de los asaltantes le apuntaba con el arma mientras los otros dos se movían con rapidez por el interior de la casa. Finalmente, accedió a entregarles una suma de dinero en efectivo en moneda extranjera que tenía guardada. “No quería que me lastimaran”, habría dicho luego, aún con la voz temblorosa por la experiencia.
Una vez con el botín en su poder, los delincuentes obligaron al hombre a acompañarlos hasta la puerta principal. El jubilado les abrió, y antes de huir, los asaltantes subieron a un vehículo que los esperaba encendido en la calle, de color claro, que se perdió rápidamente por la arteria. Es decir, un cuarto cómplice hizo de campana en las inmediaciones de la casa.
LE PUEDE INTERESAR
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
LE PUEDE INTERESAR
El sospechoso del incendio fatal continúa internado
Cuando el silencio volvió, el hombre cerró la puerta, regresó lentamente a su habitación y se recostó. No pidió ayuda de inmediato. Recién a la mañana siguiente, al llegar su hijo y notar el desorden, decidieron dar aviso al 911. “Estaba muy asustado, no quería salir ni hablar. No podía creer lo que había pasado”, contó una fuente cercana a la familia.
Poco después del llamado, personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Cuarta acudió al lugar. Los efectivos constataron los daños y tomaron declaración al hombre, que continuaba en estado de shock, aunque sin lesiones visibles. También se convocó a personal de la Policía Científica, que realizó pericias con el fin de esclarecer el ataque. En la escena se observó el punto de ingreso -el pequeño tragaluz del baño-, lo que evidenció la audacia y la preparación de los ladrones.
Se informó que los investigadores solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad municipales ubicadas en la zona para intentar identificar el vehículo en el que escaparon los asaltantes. Hasta el momento, no hay detenidos.
El terrible hecho encendió nuevamente las alarmas en La Loma, un barrio que en los últimos meses fue escenario de varios robos con características similares.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí