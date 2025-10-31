Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

La Ciudad |En las últimas horas, otro caso de riesgo de desprendimientos

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Por sexta vez en dos meses, un balcón dio señales de derrumbe. Arquitectos, apuntan a la ausencia de mantenimiento

31 de Octubre de 2025 | 04:04
Edición impresa

Para los platenses que circulan por el casco céntrico no alcanza con posar la mirada al frente, a los costados y al celular: es imperativo que también lo hagan hacia arriba. Sobre todo cuando caminan cerca de la línea municipal.

Es que un nuevo desprendimiento de mampostería de un balcón volvió a encender el alerta a vecinos y transeúntes. No sólo por el incidente en sí, si no por la reiteración: desde agosto a hoy, este diario ya publicó seis casos de desprendimientos de mampostería de frentes y balcones de la Ciudad. Un dato más: todos ocurrieron en un radio de no más que dos kilómetros.

Ayer, cerca del mediodía, un pedazo de mampostería de la casona antigua ubicada en 53 entre 10 y 11, cayó al suelo. Ante la amenaza, los vecinos atinaron a señalizar la vereda con un balde, una cinta peligro y maderas.

Algo similar ocurrió el 25 de octubre por partida doble: en 10 entre 54 y 55, y en 10 entre 40 y 41. También, hace un mes, cuando un balcón comenzó a desmembrarse tanto en 46 entre 4 y 5 como en 1 y 49. Quizás, lo ocurrido el 2 de agosto en 5 entre 49 y 50 (otro posible derrumbe) fue un presagio.

mantener el patrimonio

Las propiedades mencionadas tiene como rasgo común su antigüedad. Algunas se remontan a la época fundacional y se enmarcan en el código de edificación que rige en la Ciudad: los edificios construidos antes de 1930, fueron declarados patrimonio histórico.

Para Rubén Aprea, integrante de la mesa directiva del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, “el problema es quién se hace cargo del patrimonio. El Municipio resguarda la propiedad para que no se pueda modificar, pero no hay políticas públicas para el cuidado”, dijo e insistió: “El problema es el mantenimiento. Son propiedades que tienen más de 100 años”. Lo cierto es que en caso de querer intervenir una propiedad anterior a 1930, es necesario pedir permiso al área patrimonial de la Municipalidad.

LE PUEDE INTERESAR

Amplia agenda platense para celebrar Halloween

LE PUEDE INTERESAR

El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos

En ese marco, Aprea advirtió: “Desde la Comuna, la política es que si el edificio es patrimonial, no lo toquemos. Muchas propiedades en peligro están en la zona mas cara de la ciudad. Así, la Ciudad la declara patrimonial y los dueños tienen obligaciones pero no beneficios”. Luego, indicó que “algunos dueños dejan que se derrumben los edificios. Entra en juego una disputa de mercado: si se derrumba el patrimonio, el dueño puede operar”.

Luis Traverso, investigador del CIC y ex director del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica, dijo: “Acá hay un problema de debilitamiento de la estructura. Los hierros se corroen y se desprenden los pedazos. Pareciera que no hay inspección adecuada”.

Aprea, integrante de la mesa directiva de Colegio de Arquitectos regional, aseguró que desde el esa entidad trabajan en un proyecto de regulación del sistema de prevervación, para presentar al municipio. Ante la consulta de este diario, desde la Comuna no emitieron respuesta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

riesgo de desprendimiento en 53 entre 10 y 11/el dia

calle 10 entre 40 y 41, hace cinco días / el dia

hace cinco días, peligro en 10 entre 54 y 55 / el dia

mampostería rajada en 46 entre 4 y 5 / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

El escrutinio definitivo ratificó resultados

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Últimas noticias de La Ciudad

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

Amplia agenda platense para celebrar Halloween

El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos

En Acerías Berisso, otra vez tensión
Deportes
Fue una Asamblea caliente y bochornosa
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer
Preocupación en River por la rodilla de Montiel
Central y Riestra buscan seguir en lo más alto de la Zona B
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Espectáculos
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Vuelven los Gritos en el Planetario
Rebelión ficcional: una obra con dos finales se suma a la cartelera
More seguirá presa: le negaron domiciliaria y le dictaron preventiva
LiberArte: puente cultural entre Argentina y Alemania
Policiales
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
El sospechoso del incendio fatal continúa internado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla