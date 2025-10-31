Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja

La cantante de Bandana regresó a los escenarios después de semanas difíciles marcadas por la detención de su novio.

Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
31 de Octubre de 2025 | 12:14

Escuchar esta nota

Luego de atravesar uno de los momentos más duros de su vida personal, Lourdes Fernández volvió a subirse a un escenario y se presentó en el Teatro Gran Rex, donde fue la artista elegida para abrir el show del grupo A*Teens, y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de fortaleza y superación.

En el inicio de su presentación, Lourdes apareció envuelta en una túnica negra mientras, detrás de ella, un hombre realizaba gestos escénicos al ritmo de la música.

Segundos después, la prenda cayó y dejó ver un impactante look: top y short blancos con grandes alas de ángel, símbolo de renacimiento.

Durante su actuación interpretó temas como “Creo en mí”, de Natalia Jiménez, y clásicos de Bandana como “Guapas” y “Maldita Noche”. En la platea, la acompañaban su padre Osmar y su esposa, a quien Lourdes llama “mamá”, quienes no quisieron perderse este regreso tan especial.

Antes de despedirse, la artista tomó el micrófono y, visiblemente emocionada, expresó: “Quiero decirles algo importantísimo, quizás suene cliché, pero un tropezón no es caída”.

El público respondió con una ovación, consciente del profundo significado que esas palabras tenían después de los días de angustia que vivió.

Días antes del recital, la Justicia porteña rechazó el pedido de excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes, quien permanece detenido e imputado por violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad.

El juez Diego Javier Slupski, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13, consideró que existen riesgos procesales y posibilidad de fuga, además del peligro de que el acusado intente influir sobre la víctima o su entorno.

La fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía N.º 43, también se había opuesto a la excarcelación, al sostener que persistía el riesgo de entorpecimiento de la investigación y que los antecedentes condenatorios del acusado agravaban su situación.

De acuerdo con el expediente, García Gómez enfrenta cargos por lesiones leves agravadas por violencia de género y privación ilegal de la libertad agravada, ambos delitos cometidos en el marco de una relación de pareja.

