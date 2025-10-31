Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo
Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo
El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas
Una nena de La Plata murió por tos convulsa y hay alerta sanitaria en la Provincia por otros casos fatales
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
A fondo: Franco Colapinto tiene nuevo amor, se trata de una figura uruguaya
Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura
A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen
VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La cantante de Bandana regresó a los escenarios después de semanas difíciles marcadas por la detención de su novio.
Escuchar esta nota
Luego de atravesar uno de los momentos más duros de su vida personal, Lourdes Fernández volvió a subirse a un escenario y se presentó en el Teatro Gran Rex, donde fue la artista elegida para abrir el show del grupo A*Teens, y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de fortaleza y superación.
En el inicio de su presentación, Lourdes apareció envuelta en una túnica negra mientras, detrás de ella, un hombre realizaba gestos escénicos al ritmo de la música.
Segundos después, la prenda cayó y dejó ver un impactante look: top y short blancos con grandes alas de ángel, símbolo de renacimiento.
Durante su actuación interpretó temas como “Creo en mí”, de Natalia Jiménez, y clásicos de Bandana como “Guapas” y “Maldita Noche”. En la platea, la acompañaban su padre Osmar y su esposa, a quien Lourdes llama “mamá”, quienes no quisieron perderse este regreso tan especial.
Antes de despedirse, la artista tomó el micrófono y, visiblemente emocionada, expresó: “Quiero decirles algo importantísimo, quizás suene cliché, pero un tropezón no es caída”.
El público respondió con una ovación, consciente del profundo significado que esas palabras tenían después de los días de angustia que vivió.
LE PUEDE INTERESAR
La abogada platense Elba Marcovecchio contó todo sobre el conflicto legal que Radio Mitre mantiene con los herederos de Jorge Lanata
Días antes del recital, la Justicia porteña rechazó el pedido de excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes, quien permanece detenido e imputado por violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad.
El juez Diego Javier Slupski, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13, consideró que existen riesgos procesales y posibilidad de fuga, además del peligro de que el acusado intente influir sobre la víctima o su entorno.
La fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía N.º 43, también se había opuesto a la excarcelación, al sostener que persistía el riesgo de entorpecimiento de la investigación y que los antecedentes condenatorios del acusado agravaban su situación.
De acuerdo con el expediente, García Gómez enfrenta cargos por lesiones leves agravadas por violencia de género y privación ilegal de la libertad agravada, ambos delitos cometidos en el marco de una relación de pareja.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí